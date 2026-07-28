民調：僅三分之一美國人支持伊朗戰爭 開戰以來最低

根據路透社與益普索（Reuters/Ipsos）最新民意調查，目前僅有1/3的美國人支持對伊朗戰爭，這是開戰5個月以來最低；近7成受訪民眾表示，總統川普未能說清楚他的目標。

至於川普的整體支持率，這項在24日至26日所做調查則顯示，較上月略上升3個百分點，來到37%。在6月下旬調查時，川普的支持率曾跌至此任內最低點34%。

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）表示，川普不會根據「瞬息萬變的民調」來做決策，並重申總統決心防止伊朗取得核武器。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，目前美國民眾對這場戰爭的支持度已低於40%，這與以往對伊拉克、對阿富汗戰爭形成鮮明對比。

2003至2011年的伊拉克戰爭，在初期約有7成美國人支持。

2001年至2021年阿富汗戰爭，據蓋洛普（Gallup）調查，在戰爭初期，美國國內支持度約9成。

●不知美國為何開戰

川普雖曾說他對伊朗戰爭的目標，包括協助伊朗人民推翻領導層、摧毀伊朗的彈道飛彈能力，以及防止伊朗取得核武器。

但這次調查發現，有69%的美國人認為川普「未明確說明美國軍事介入伊朗的目標」，其中包括4成的共和黨支持者。

●不利共和黨期中選舉

民眾對伊朗戰爭的不滿，令川普的共和黨陣營在11月期中選舉承受重大壓力，川普陣營必須奮力保持在國會的微弱多數。

戰爭推升了汽油價格，大傷美國人荷包。全國汽油價格平均每加侖已突破4美元，遠高於2月底開戰前的每加侖約3美元。

共和黨策略專家康南特（Alex Conant）說：「這對共和黨在各方面都不利...白宮官員自1月以來一直強調必須贏下經濟議題。但目前明顯把焦點放在外交上，想要贏得經濟論戰就困難得多。」康南特曾任小布希（George W. Bush）總統的白宮發言人。

此外，這次民調也顯示，無黨派選民說他們更傾向支持民主黨國會候選人，支持比例為36%，高於支持共和黨的20%。調查也發現，在經濟政策上，無黨派選民同樣較傾向民主黨。

本次路透/益普索調查於全美網路進行，涵蓋1246位美國成年人，抽樣誤差為正負3個百分點。