青年運動封鎖沙國海運 葉門憂複製伊朗荷莫茲策略

伊朗支持的叛軍組織「青年運動」宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖後，葉門官員今天表示，當局擔心青年運動正試圖在紅海（Red Sea）仿效伊朗控制荷莫茲海峽的做法。

綜合法新社和路透社報導，葉門候任外交部長祖巴（Afrah al-Zouba）在沙國首都利雅德（Riyadh）的葉門大使館告訴記者，「青年運動（Houthi）企圖複製伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的策略」，透過擾亂曼德海峽（Bab el-Mandeb）航運施壓。

祖巴說，青年運動與伊朗在區域內升高局勢的行動「步調一致」，還說國際社會回應力道不足，使這個組織更加有恃無恐。

紅海近來成為伊朗戰爭的新戰線，青年運動以彈道飛彈和無人機攻擊沙烏地阿拉伯，並對沙國實施海上封鎖；沙烏地阿拉伯則空襲其所謂的青年運動軍事設施、矢言保護商業航運，同時指控青年運動聽命於外國勢力。

這波升高的緊張局勢，也使葉門再度陷入戰火的風險升高。青年運動2014年攻占葉門首都沙那（Sanaa）後，沙國率領阿拉伯聯軍對其展開大規模空襲，葉門內戰迄今已造成數十萬人喪生。

雙方於2022年達成停火協議，但近期跨境交火已使停火破局。沙國官員、西方外交人士以及葉門官員都認為，葉門重返全面戰爭的可能性，如今比停火以來任何時候都更高。

祖巴表示，葉門政府已準備好因應局勢升級。目前雙方在葉門西北部前線持續交火，戰線從紅海沿岸一路延伸至沙國邊界，但都未發動大規模攻勢。

她說：「我們認為，這場衝突現在必須結束，無論是透過和平方式，或其他方式。」