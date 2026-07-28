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美伊連3天未互轟！川普稱「大家求我別開火」 談判破局就恢復強攻

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普27日在密西根州米爾福德的通用汽車試驗場發表講話後起舞。美聯社
美國總統川普27日在密西根州米爾福德的通用汽車試驗場發表講話後起舞。美聯社

美國伊朗27日連續第3天未互相發動攻擊，德黑蘭也暫停攻擊科威特等波斯灣國家。美國總統川普接受Axios獨家訪問時表示，他決定暫停攻擊伊朗，再給談判一次機會，但也強調，如果外交努力失敗，他可能下令恢復更大規模的軍事行動。

川普表示：「我們正與伊朗進行非常深入的談判。如果談不成，我們將恢復非常強力的軍事行動。」被問及願意給外交努力多少時間時，他說：「不會太久。要不是很快取得進展，就是完全沒戲。」

川普表示，24日決定暫停攻擊，是因為居中斡旋國家及區域內其他國家都請求他再給談判一次機會，「所有與伊朗打交道的人都要求我：『不要開火。』」他並強調，他認為伊朗希望達成協議，在解釋為何同意斡旋方的請求時則說：「沒有收穫，也沒有損失。」

川普指出，他暫停攻擊後，油價下跌、股市上漲。他還說，28日將在白宮與以色列總理內唐亞胡會面，「我要和畢比（內唐亞胡暱稱）談談，如果我不是總統，伊朗現在早就擁有核武，以色列也早已被摧毀。」

彭博資訊與BBC報導，川普稍後在空軍一號上再次表示，美國與伊朗正展開「非常友好的」談判。他說：「他們想要會面的唯一原因，是因為我們一直在非常猛烈地打擊他們。事情很有可能出現進展，如果有，那很好。如果沒有，我們就回去做原本在做的事。」

他同時表示，美國擁有「大量彈藥，也有大量中階裝備，無論如何，數量都比我們可能用掉的還多」，但也坦承：「老實說，我希望能有更多。」

川普將美國武器庫存耗損歸咎於前總統拜登及對烏克蘭運送武器，並特別點名需求量大且難以補充的高階攔截武器，例如愛國者飛彈。他說：「大量裝備正在製造，尤其是愛國者飛彈。我們的狀況非常好。但對於一些較精密的裝備，我們當然希望能有更多。」

彭博資訊指出，川普多次揚言對伊朗發動「大規模」攻擊後，這番話降低了戰爭立即升級的可能性，但他在戰爭期間曾多次宣稱談判取得進展、協議即將達成，戰事最後仍持續。目前尚不清楚美伊之間是否展開實質談判，德黑蘭則否認雙方正直接談判。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）當天稍早表示，雖然「斡旋方可能會轉達美方有關當前情勢的訊息」，但目前並未進行正式談判。

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