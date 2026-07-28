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川普淡化彈藥庫存疑慮 稱對美伊談判有耐心

中央社／ 空軍一號機上27日綜合外電報導

美國伊朗於今天邁入連續停火第3天之際，美國總統川普樂觀看待透過外交協議結束美伊戰爭。另外，川普並未理會外界對美軍歷經5個月戰事後，彈藥庫存下降的疑慮。

法新社報導，川普今天在空軍一號說：「我們有很多彈藥…多到不管發生什麼事，都用不完。」

不過，他也補充說道，希望美軍擁有更多庫存，並抱怨「給了烏克蘭很多（彈藥）」以對抗俄羅斯的入侵。

被問及和平談判是否可能取得進展時，川普告訴媒體：「我很有耐心…我們就看看會發生什麼事。我認為有很大機會，會有一些成果。」

川普接著說：「若沒有，我們就會回到兩天前正在做的事。」

雙方先前為重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運而達成的停火協議破裂，因而重新交火。在美國連續13個晚上空襲伊朗過後，雙方已經連續3天未再交火，替外交斡旋帶來一線希望。

彭博（Bloomberg News）報導，川普今天也在空軍一號上補充說道，他與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）立場「相當接近一致」，但兩人「略有分歧」。

川普也表示，將詢問俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）是否提供衛星影像給伊朗，並稱「很快就會知道結果」。他也認為，如果俄國真的在幫助伊朗，也「沒產生多大影響」。

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