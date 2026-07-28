川普透露美伊談判 若談不攏恐恢復並擴大打擊

美國總統川普今天接受美國媒體Axios訪問時表示，他決定暫停攻擊伊朗以保留另一個談判機會，不過，他也強調，若外交努力失敗，可能會恢復並擴大軍事行動。

Axios指出，最近的美伊談判著重在重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以及恢復可能的核子協議。

這些談判主要由阿曼居中斡旋，不過卡達、巴基斯坦、埃及、以及川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也積極參與其中。

川普在訪問中表示，「我們正在與伊朗深度對話，若談不攏，我們就會恢復強力的軍事行動」。

被問及是否替上述談判設下期限，川普回答，「不會太久，要嘛很快達成，要嘛不會有結果。」

川普表示，他7月24日決定暫停攻擊，因為參與斡旋的國家以及該區域的其他國家都要求他再給談判一次機會。他說：「所有與伊朗打交道的人都告訴我『不要開火。』」川普也表示，認為伊朗有意願達成協議。

談到為何接受停火的要求，川普回答，「沒有得到什麼，也沒失去什麼」。