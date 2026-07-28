紐約時報分析 川普三選項 代價都很高

紐約時報分析，美國總統川普手握有全球「最強鐵鎚」之稱的美軍，卻受困於伊朗戰爭，如今他有三個選項：升高軍事行動、加強經濟打擊、宣布勝利並撤離，但每一條路都代價高昂。

對於升高軍事行動，有幕僚在對川普簡報時質疑，即使大規模轟炸、斷電且重創伊朗飛彈能力，也未必能迫使伊朗重返與美國的談判，還可能造成大量平民傷亡及大規模的飢荒。

選項之二是，藉由封鎖荷莫茲海峽的海上航運，進一步壓縮伊朗石油出口。問題是此一選項收效緩慢。如今伊朗政權依然屹立，3月繼任的最高領袖穆吉塔巴甚至可能更積極地發展核計畫。且即使經濟制裁最終奏效，美國也必須長期在中東維持高成本的軍事部署，並承受美軍傷亡和波斯灣美國盟友被伊朗攻擊的風險。

至於選擇停火及談判，一個月前川普一度朝此方向前進，主因是怕這場戰爭拖垮全球經濟，令自己被拿來與任內美股崩盤且最終遭遇經濟大蕭條的美國前總統胡佛相提並論。

但此一選項代價不小。若伊朗接近武器級純度的濃縮鈾仍埋在瓦礫堆，且荷莫茲海峽仍由伊朗實控，那川普不只沒根本解決他2月底開戰的問題，反替全球能源市場埋下更大危機。