美伊停火兩天 油價跌逾5% 中東能源供應中斷疑慮緩解

國際油價27日盤中重挫逾5%，因美伊在周末連兩天停火，使市場對中東能源供應中斷的擔憂有所緩解，外界認為川普停火是給談判一些空間。但沙國、約旦、伊拉克都有通報遭無人機攻擊，顯示德黑蘭當局及其支持的代理人葉門叛軍胡塞武裝正考驗美國的決心。

彭博資訊的報價顯示，布蘭特原油9月期貨27日下跌6.12%，至每桶90.92美元，西德州中級原油9月期貨盤中跌5.6%，報每桶84.26美元。

美國總統川普連13晚下令空襲伊朗，但自24至26日連三天暫停。美媒報導，包含擔憂愛國者攔截飛彈等美軍彈藥庫存的因素是他喊卡主因。對此，他在致華爾街日報的聲明堅稱，「我們的彈藥遠多於全球任何國家，（甚至）遠超過我們的所需」。

美國新聞網站Axios日則引述兩位對中央司令部司令古柏相關立場知情的人士報導，負責中東戰事的古柏向白宮、五角大廈與美國參謀首長聯席會議建議，停止對荷莫茲海峽周邊的轟炸行動。在連13晚空襲後，古柏主張繼續下去效果有限；古柏及其他幾位顧問的這類建議，影響了川普24日做出暫停對伊朗軍事行動的決定。

上述知情人士提到，古柏並建議美軍可能的下一步，將是恢復對伊朗從事大規模的戰鬥行動，以完成美國自2月底對伊朗展開的「史詩怒火行動」中，鎖定卻尚未攻擊的兩成伊朗目標。但他也直言，若（白宮）沒有決定要恢復大規模戰鬥行動，那繼續上述連13晚的轟炸行動就沒意義。對此，該司令部發言人霍金斯婉拒置評。

美國駐聯合國大使沃茲26日在國家廣播公司節目「會晤新聞界」說，「川普總統此刻正在做的是給（美伊相關）談判一些空間。談判持續進行，正在每個層級發生，從更技術性的層面一直到最高層級」。

沃茲還說，伊朗政權內部分歧已使相關談判具挑戰性；他並重申川普對伊朗發出的警告，即美軍「上膛待發，隨時準備行動」，且川普不排除任何選項。沃茲接受美國節目「福斯周日新聞」訪問時也提到，已加強對伊朗外交作為，尤其是過去幾天。

伊朗外交部發言人貝卡伊27日則在記者會回嗆，伊方絕不會任由美方來決定戰爭與和平的時機；對於美軍連三天暫停空襲伊朗，巴卡伊表明，只要伊朗的國家利益有所需要，「我們就會捍衛自己」，且（美伊戰爭的）現況無法稱之為「停火」。