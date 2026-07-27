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荷莫茲再爆緊張…伊朗阻6船通過海峽 稱與阿曼會談華府未參與

中央社／ 德黑蘭27日綜合外電報導
伊朗革命衛隊海軍攔截6艘試圖循未經伊朗當局批准航線通過荷莫茲海峽的船隻。路透
伊朗革命衛隊海軍攔截6艘試圖循未經伊朗當局批准航線通過荷莫茲海峽的船隻。路透

伊朗國家電視台今天報導，伊朗革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard）海軍攔截6艘試圖循未經伊朗當局批准航線通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。

根據法新社，伊朗國家電視台一名特派員自波斯灣地區報導：「昨晚6艘試圖循指定航線以外航道通行的船隻，遭伊斯蘭革命衛隊海軍鳴槍警告後，已掉頭折返。」

伊朗國家電視台稍早曾表示，其中1艘船隻涉及一起「事件」，但未透露進一步細節。

伊朗革命衛隊25日表示，他們鳴槍警告後，已攔截4艘試圖通過荷莫茲海峽南部區域的船隻。

自2月底中東戰爭爆發以來，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽。

此外，伊朗外交部今天表示，伊朗與阿曼近期就戰略水道荷莫茲海峽管理事宜舉行的會談，美國並未參與。

外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在每週例行記者會上表示：「這些會談與美國無關。這是伊朗與阿曼之間的雙邊事務，而且仍在持續進行中。」

貝卡伊並表示，荷莫茲海峽「仍維持關閉」。

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