五角大廈被抓包！美伊戰爭死傷統計「動手腳」18死變14+4

美國國防部26日悄悄變更美伊戰爭傷亡統計，將7月7日後的死傷另列為「海外行動」，與2月28日開戰以來的「史詩怒火行動」分開計算；此舉可能是為了配川普政府向國會宣稱7月戰事是另一場衝突的主張。依最新數據，這場戰爭實際已造成18名美軍陣亡、624人受傷，相較上周增加超過140名傷兵，現在必須自行加總兩項行動的統計才能拼湊出完整傷亡數字。

紐約時報、CNN報導，五角大廈26日更新「國防傷亡分析系統」，恢復列入先前在約旦基地遇襲陣亡的4名士兵，並把7月7日以來的傷兵人數大幅上修至207人，比原先公布的數字多出142人。

不過，這4名士兵並未重新列回「史詩怒火行動」，而是被放進新設、名稱籠統的「海外行動傷亡」類別，並註明自2026年7月7日起計算。

也就是說，五角大廈把同一場對伊朗戰爭分成2項行動來統計，若只查看其中一頁，無法掌握全部死人數。

紐時先前報導，五角大廈上周曾將伊朗戰爭陣亡人數從18人下修至14人，軍方當時解釋，4人是在美伊4月達成停火後陣亡，因此不再納入原有戰爭統計，引發退伍軍人、軍人家屬及國會議員強烈不滿。

7月7日是川普政府主張美伊「新一場衝突」開始的日期。川普認為，2月發動的戰爭已隨4月停火結束，7月戰事升高則屬另一場衝突；他並於7月10日正式通知國會，對伊朗的敵對行動已經恢復。

美國政府官員主張，將戰事認定為新衝突，可重新啟動「戰爭權力法」的60天期限，如今五角大廈也以相同日期重新畫分傷亡。批評者因此質疑，川普政府不僅試圖透過「停火後重新開戰」繞過國會授權，也以新的統計類別切割戰爭死傷。