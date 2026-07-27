美伊連2天停火 川普暫緩攻擊為談判留空間

美國與伊朗今天連續第2天暫停攻擊行動。美駐聯合國大使表示，總統川普決定暫停攻擊，以「為談判留一點空間」；伊朗官員表示，只要美國停止攻擊，伊朗也會停止軍事行動。

一名伊朗官員以不具名方式向路透社表示，德黑蘭當局的立場仍然是「以攻對攻」，也就是「如果攻擊停止，伊朗也會終止相關行動。這個訊息已經傳達給美國」。

● 近兩週衝突背景：以牙還牙報復循環

美聯社報導，雙方暫時停火之前，美國因伊朗朝試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻開火，連續近2週空襲伊朗沿岸及基礎設施；伊朗則報復攻擊區內美軍基地及盟邦。

自從美國連續兩晚暫停行動以來，伊朗方面也暫停攻擊。德黑蘭近日對中東地區駐有美軍的國家發動反擊，在約旦一座基地造成至少3名美軍死亡，在伊拉克造成1人喪生。

● 彈藥庫存縮減 軍事效益已近極限

「紐約時報」（The New York Times）引述兩位知情人士的說法，美國原定擴大行動的計畫已暫緩，部分原因是彈藥庫存逐漸減少。

美國媒體Axios今天報導指出，美國在中東地區的最高軍事指揮官、美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Bradley Cooper）曾告訴川普，美國的軍事行動已難再發揮更大效果。

Axios引述消息來源指出，這項通報影響了川普近兩週來首次對伊朗發動攻擊的決定。古柏向川普表示，美國已幾乎用盡針對伊朗制定的攻擊目標清單，若不重啟大規模作戰，繼續進行轟炸行動意義不大。

● 華府與德黑蘭積極接觸 斡旋者盼局勢降溫

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）在接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，總統川普決定暫停美方攻擊，「為談判留一點空間、給它一點餘地」。

他指出：「過去幾週，特別是過去幾天，包括阿曼、伊朗以及其他多位談判代表，都持續參與著各個層級的協商工作，從最高層到技術層級都有。」

瓦爾茲否認外界有關美國攔截飛彈庫存告急、可能影響防禦伊朗攻擊的說法；然而，專家團隊已質疑，美國與伊朗這樣的攻擊行動還能維持多久。

美伊兩國6月中旬簽署臨時協議後，已展開60天協商工作，目前進程已進入下半段，但有關伊朗核計畫等的核心議題仍遭擱置，目前斡旋方仍以維持雙方對話為首要目標。

一名參與斡旋的中東官員表示，外交協商持續推進，而美、伊雙方暫停攻擊，是「有助於降溫、支持協商的正面訊號」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）今天在記者會中表示：「斡旋者正在積極努力，試圖防止情勢惡化。」

● 荷莫茲海峽航運大減 伊朗提出談判條件

這波自24日傍晚開始的暫停攻擊，發生在對伊朗近兩週的打擊後，以及川普斡旋下的停火破裂之際。

華府將美軍及區域盟友遭襲，以及荷莫茲海峽關閉，歸咎於伊朗。據估計，這條水道負責全球約兩成原油與天然氣的運輸。

美國海軍負責監督的一個海事機構今天表示，荷莫茲海峽的商船運輸流量降至3週以來新低，同時過去72小時內未傳出新的攻擊事件。這個機構並指出，連接紅海和亞丁灣的曼德海峽（Bab el-Mandeb）的航運流量保持穩定。

消息人士指出，來自伊朗與阿曼的高階外交官今天正在就重啟這條關鍵水道進行談判，而德黑蘭一名官員證實，伊方同僚已與美國談判代表聯繫，以防衝突重燃。伊朗提出要求，包括支付相關費用，以及對通過荷莫茲海峽的船舶擁有管控權。

● 期中選舉將至 川普正面臨政治與經濟風險

除了軍事層面的考量，紐時指出，川普還面臨中東戰爭擴大的風險、與處境脆弱的波灣盟邦疏遠，以及全球經濟可能承受進一步衝擊等挑戰。

此外，法新社報導，川普曾預測僅會持續4到5週的戰爭，如今即將進入第5個月，讓這位共和黨籍的總統的支持率，在美國11月期中選舉前承受莫大壓力。