快訊

紐時：川普握最強鐵鎚卻陷伊朗泥淖 習近平「恐對台灣動手」

日職／陽岱鋼證實本季打完引退 8月1日記者會親口述說道別

MLB／太空人才剛下放鄧愷威 鄭宗哲也遭紅襪降到3A

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：川普空有最強鐵鎚卻無用 習近平看在眼裡「恐對台灣動手」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普24日於華府出席白宮記協晚宴。法新社
美國總統川普24日於華府出席白宮記協晚宴。法新社

紐約時報報導，美國總統川普自恃手握全球最強鐵鎚，卻似乎受困於伊朗戰爭，愈發挫折且反覆無常。如今，他正苦尋一條能保住顏面的退場之路，面前雖有升高軍事行動、加強經濟打擊、宣布勝利並撤離3個選項，但每一條路都代價高昂。

美軍深陷伊朗戰爭、大量消耗飛彈庫存之際，美國官員憂心，中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭，可能正把美國的彈藥吃緊納入下一步行動的計算。對習近平而言，可能涉及對台灣採取行動；對普亭而言，這涉及烏克蘭與歐洲。

川普向來以不可預測的行事風格自豪，他曾告訴紐時，當他揮舞全球最大鐵鎚時，唯一能限制他的只有「我自己的道德」。然而，自認權力幾乎不受拘束的川普，如今卻深陷找不到出路的伊朗戰爭，空有強大軍力卻受制於人。

川普原盼以壓倒性武力推翻伊朗政權、扶植親美政府，但情報機構評估，大規模攻勢未必能在德黑蘭奏效；與此同時，油價飆升、股市震盪，荷莫茲海峽與紅海航運危機兩頭夾擊，而派遣地面部隊奪取濃縮鈾又缺乏國內支持，使他愈來愈難找到下一步。

幕僚表示，接連碰壁讓川普深感挫折，行事也變得更加反覆無常。上周，美國能源部長才與沙烏地阿拉伯簽署民用核能協議，川普不到24小時便宣稱，除非沙國承認以色列，否則協議作廢；隔天，他又推翻與加拿大跨境大橋的原有安排，並對加拿大商品加徵50%關稅。

接近川普的人士表示，他近期的挫折並非全由伊朗戰爭引起，但相當一部分確實與戰事有關。

目前擺在川普面前的有3個選項。

第一個選項是恢復對伊朗的大規模攻勢。不過，官員透露，幕僚在簡報中質疑，即使大規模轟炸、切斷電力，並重創伊朗飛彈能力，也未必能迫使德黑蘭重返實質談判，還可能造成大量平民傷亡與大規模飢荒。

不過，川普真正的顧慮可能是美軍攔截飛彈被大幅消耗。華府智庫「戰略暨國際研究中心」4月估計，美國部分關鍵攔截飛彈可能已用掉一半；7月又歷經連續13夜攻防，官員表示，部分庫存已降至嚴重不足水準。

第二個選項是加強制裁，透過封鎖荷莫茲海峽航運，進一步壓縮伊朗石油出口，等待經濟壓力發酵。

問題是，這條路見效緩慢。川普自2018年退出伊朗核協議後，就不斷預言伊朗經濟將崩潰，但8年過去，伊朗政權依然存在，新領導人甚至可能更積極推動祕密核計畫。即使制裁最終奏效，美國也得長期維持高成本軍事部署，並承受零星交火、美軍傷亡與波灣盟友再遭攻擊的風險。

第三個選項則是宣布勝利並撤離。川普1個月前一度朝這個方向前進，選擇停火與談判，原因是不願戰事拖垮全球經濟，讓自己被拿來與任內爆發經濟大蕭條的美國前總統胡佛相比。

但撤離同樣代價不小。若伊朗接近武器級濃度的核燃料仍埋在瓦礫下，荷莫茲海峽也依舊由伊朗實質控制，川普不但沒有解決發動戰爭的根本問題，反而替全球能源市場留下更大危機。

這樣的結局不僅可能定義川普的政治遺產，也凸顯他的權力，遠比他年初宣稱的更受限制。

習近平 川普 紐時 伊朗 美國

延伸閱讀

川普深夜突喊卡對伊朗大規模作戰！紐時曝光原因

美伊煞車！美暫停空襲 伊朗同步停手

戰爭沒完沒了 川普對談判失信心轉成「復仇模式」

美攻勢升級 B-1「槍騎兵」轟炸伊朗 川普可能這麼做…

相關新聞

美伊煞車！美暫停空襲 伊朗同步停手

美國總統川普連續空襲伊朗十三天後，廿四起下令暫停，伊朗也停止報復攻擊。紐約時報與ＣＮＮ報導，川普憂心彈藥庫存、波灣盟邦反應等因素，且副總統范斯和參謀首長聯席會議主席凱恩都對戰事升級表達擔憂。五角大廈消息人士說，對伊朗軍事行動已「暫停」。

紐時：川普空有最強鐵鎚卻無用 習近平看在眼裡「恐對台灣動手」

紐約時報報導，美國總統川普自恃手握全球最強鐵鎚，卻似乎受困於伊朗戰爭，愈發挫折且反覆無常。如今，他正苦尋一條能保住顏面的退場之路，面前雖有升高軍事行動、加強經濟打擊、宣布勝利並撤離3個選項，但每一條路都代價高昂。

連炸伊朗13天突喊卡？川普否認美軍彈藥吃緊 美官員：為談判留空間

美國總統川普連續空襲伊朗13天後，24日起下令暫停，伊朗也停止報復攻擊。紐約時報與CNN等美媒指，原因是川普憂心彈藥庫存、波灣盟邦反應等因素。對此，川普回應華爾街日報否認彈藥吃緊，美國駐聯大使稱暫緩攻勢是為與伊朗談判保留空間。另一方面，白宮警告媒體披露飛彈消耗數據恐危及國家安全。

替伊朗出頭 青年運動攻擊沙國煉油廠

伊朗支持的區域內代理人之一、葉門武裝團體青年運動廿五日向沙烏地阿拉伯發射彈道飛彈及無人機，攻擊其紅海沿岸城市揚布與吉贊的石油設施。美伊緊張於廿四、廿五日雖稍見緩和，中東除了荷莫茲海峽的另一條重要海上航線卻被波及。

中東戰火外溢 烏克蘭襲擊裏海伊朗商船

伊朗外交部表示，烏克蘭廿五日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，引發的爆炸造成船員一人喪生、一人受傷。伊朗重申「從未介入」俄烏戰爭，勢必捍衛國家與安全利益、不會善罷干休，並警告烏克蘭及其支持者必須為這起事件的後果負責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。