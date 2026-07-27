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連炸伊朗13天突喊卡？川普否認美軍彈藥吃緊 美官員：為談判留空間

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普24日於華府出席白宮記協晚宴。路透
美國總統川普24日於華府出席白宮記協晚宴。路透

美國總統川普連續空襲伊朗13天後，24日起下令暫停，伊朗也停止報復攻擊。紐約時報與CNN等美媒指，原因是川普憂心彈藥庫存、波灣盟邦反應等因素。對此，川普回應華爾街日報否認彈藥吃緊，美國駐聯大使稱暫緩攻勢是為與伊朗談判保留空間。另一方面，白宮警告媒體披露飛彈消耗數據恐危及國家安全。

川普在給華爾街日報的聲明中否認彈藥庫存減少構成問題，他堅稱：「我們擁有的彈藥遠多於世界上任何國家，也遠超過我們所需。」

同時，白宮表示，若新聞機構報導美國政府最新的愛國者與薩德飛彈消耗數據，揭露戰爭爆發以來已動用大量攔截彈，恐將危及國家安全。

美國駐聯大使沃茲26日分別受訪NBC節目「會晤新聞界」與福斯新聞時表示，川普正為與伊朗的談判保留空間，相關磋商已從技術層面一路推進至最高層級，外交努力尤其在過去幾天明顯加速。

另外，沃茲似乎承認美國大量彈藥庫存已遭消耗，並歸咎於對烏克蘭軍援及前任政府留下的庫存不足；但面對追問，他仍強調美軍擁有有效執行這場軍事行動所需的一切資源，重申美軍已「上膛待命」，所有選項仍在檯面上。

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