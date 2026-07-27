替伊朗出頭 青年運動攻擊沙國煉油廠

伊朗支持的區域內代理人之一、葉門武裝團體青年運動廿五日向沙烏地阿拉伯發射彈道飛彈及無人機，攻擊其紅海沿岸城市揚布與吉贊的石油設施。美伊緊張於廿四、廿五日雖稍見緩和，中東除了荷莫茲海峽的另一條重要海上航線卻被波及。

青年運動軍事發言人薩里在預錄影片證實，青年運動發射彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機，空襲沙國國營石油巨擘「沙烏地阿美石油公司」在揚布與吉贊的設施，對紅海曼德海峽的軍事封鎖也依然有效，接下來幾小時或幾天會「以封鎖還封鎖、以升級還升級」。

有亞洲的石油交易消息人士對路透說，接到吉贊的燃油及石油貯存設施恐受損的通知。吉贊位於紅海沿岸、靠近沙葉兩國邊境，有一座能日產四十萬桶石油的煉油廠。根據一段路透及卡達半島電視台核實的社媒影片，吉贊的煉油廠竄出巨大煙柱，大片黑煙籠罩上空。

還有希臘安全消息人士說，兩枚鎖定揚布石油設施的彈道飛彈，被駐沙國的希軍官兵以美製「愛國者」飛彈防禦系統攔截。希臘軍方在沙國派駐人員，負責操作該防禦系統。揚布是沙國在紅海的主要石油港口，每天裝載數百萬桶石油。在二月底美國和以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽被封鎖，揚布已成為沙國出口石油的主要替代路線。

沙國為首的軍事聯盟及其支持的葉門政府軍，廿四日接連空襲青年運動在葉門的據點，使紅海緊張迅速升溫。