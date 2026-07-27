中東戰火外溢 烏克蘭襲擊裏海伊朗商船

伊朗外交部表示，烏克蘭廿五日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，引發的爆炸造成船員一人喪生、一人受傷。伊朗重申「從未介入」俄烏戰爭，勢必捍衛國家與安全利益、不會善罷干休，並警告烏克蘭及其支持者必須為這起事件的後果負責。

伊朗國家電視台報導，伊朗外交部廿五日召見烏克蘭駐伊大使館臨時代辦，抗議此一敵對且犯罪的行為。

英國金融時報報導稱，德黑蘭視基輔此舉旨在加強施壓伊朗，若伊美未能達成協議，伊北邊境也可能面臨威脅而腹背受敵。

伊朗外長阿拉奇和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通話時，呼籲聯合國安理會及歐盟對這起攻擊做出「強烈回應」，並究責基輔，以防中東戰火外溢；阿拉奇並譴責這是侵略行為。

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日也指稱，烏軍在裏海攻擊一艘往返伊朗與俄羅斯、運送軍用物資的貨輪；烏克蘭還攻擊裏海一座鑽油平台與一艘俄國軍艦，他稱讚烏克蘭武裝部隊在裏海發動的遠程打擊「成果豐碩」。裏海距離俄烏前線約九六六公里。

澤倫斯基也指控俄國暗助伊朗對中東美國盟邦發動的飛彈攻擊。他在社媒Ｘ發文宣稱，俄國自七月初以來持續運用其衛星監視中東美國盟邦及當地的美軍設施，相關衛星影像流入伊朗；俄國拍攝相關衛星影像的時間與伊朗的相關空襲行動「高度相關」。

澤倫斯基還在該發文寫道，光十九、廿日，俄國衛星就監視四座空軍基地：兩座在巴林、一座在約旦，一座則在科威特。

隨著美軍恢復對伊朗的海上封鎖，伊南海上航線的進出又變困難。這讓伊朗的裏海港口對其貿易更形重要，此一北部走廊既能讓德黑蘭從裏海周邊國家進口貨物，也能進口來自中國大陸、經鐵路穿越中亞國家運抵裏海沿岸港口的貨物。