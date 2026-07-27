美伊煞車！美暫停空襲 伊朗同步停手

美國總統川普連續空襲伊朗十三天後，廿四起下令暫停，伊朗也停止報復攻擊。紐約時報與ＣＮＮ報導，川普憂心彈藥庫存、波灣盟邦反應等因素，且副總統范斯和參謀首長聯席會議主席凱恩都對戰事升級表達擔憂。五角大廈消息人士說，對伊朗軍事行動已「暫停」。

紐時報導，川普廿四日在白宮和高階顧問與內閣高官開會後再度退縮，決定擱置擴大攻擊伊朗計畫，主因包括擔憂戰事升級恐進一步大幅消耗「愛國者」攔截飛彈庫存，淪為伊朗空襲目標的波斯灣美國盟邦恐與美國疏遠，戰事還會衝擊全球能源供應與經濟，並加劇難民危機。

川普廿三日接受美國新聞網站Axios專訪時，還聲稱正認真考慮重啟對伊朗大規模軍事行動。然而，Axios廿五日引述消息人士報導，川普過去兩周每天下午都會批准美軍空襲計畫並在數小時內執行，但他廿四日未放行，反而下令暫停軍事行動。

ＣＮＮ說，凱恩在川普主持的白宮會議表示，重啟對伊朗大規模軍事行動雖可行，也可能奏效，但會嚴重消耗美國中央司令部可動用的攔截飛彈儲備。范斯也表明對升高戰事的疑慮。

白宮通訊主任張振熙聲明，川普一直堅持他寧可以外交方式解決衝突，但若伊朗持續在荷莫茲海峽針對美國盟友從事恐怖活動，他仍保留所有選項。

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞說，「我們仍無法確認美方任何明確戰略」，並形容美國正經歷「戰略決策疲勞」。他說，美國既無法打通荷莫茲海峽，也無法削弱或摧毀伊朗國防能力，且這場戰爭範圍已擴大至紅海曼德海峽。

阿克拉米尼亞表示，美國廿四、廿五日已停止攻擊，伊朗也已暫停在區域內的報復攻擊。

美國和以色列二月底對伊朗開戰，四月初達成停火協議。紐時四月底引述五角大廈估算及美國國會說法報導，美軍當時在這場戰爭已使用逾一二○○枚愛國者飛彈，庫存低到令人擔憂。

美國用於在中東盟邦約旦、科威特、巴林及阿聯境內駐軍基地的防空彈藥供應正減少，這些美軍基地過去兩周被伊朗鎖定猛攻。重啟大規模軍事行動很可能招致伊朗更猛烈報復，使這些基地的防空系統承受更大壓力。

美伊互轟近兩周後緊張首次緩和，尚不清楚雙方是否有任何談判進行中。

不過，美國對伊朗實施的海上封鎖繼續，美軍廿五日在阿拉伯海登上一艘懸掛非洲國家葛摩聯邦旗幟的油輪查驗。