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美國駐聯合國大使：川普給美伊談判一些空間

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國駐聯合國大使沃茲22日出席在華府國會山莊召開的聯邦眾議院外委會聽證會。路透
美國駐聯合國大使沃茲22日出席在華府國會山莊召開的聯邦眾議院外委會聽證會。路透

美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）26日說，「如同我們至今看到的，川普總統此刻正在做的是給（美伊）談判一些空間。談判持續進行，正在每個層級發生，從更技術性的層面一直到最高層級」。

川普去年1月20日回任後，沃茲成為川普2.0首任白宮國安顧問，但去年5月1日就被撤換，淪為川普2.0第1個被拔掉的高官。之後川普安排沃茲出任駐聯大使。

52歲的沃茲26日在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）做出上述發言。他還說，伊朗政權內部的分歧，已使美伊談判具挑戰性；他並重申川普對伊朗發出的警告，即美軍「上膛待發，隨時準備行動」，且川普不排除任何選項。

沃茲接受美國「福斯周日新聞」訪問時也提到，已加強對伊朗的外交作為，尤其是過去幾天。

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