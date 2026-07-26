美國駐聯合國大使：川普給美伊談判一些空間

美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）26日說，「如同我們至今看到的，川普總統此刻正在做的是給（美伊）談判一些空間。談判持續進行，正在每個層級發生，從更技術性的層面一直到最高層級」。

川普去年1月20日回任後，沃茲成為川普2.0首任白宮國安顧問，但去年5月1日就被撤換，淪為川普2.0第1個被拔掉的高官。之後川普安排沃茲出任駐聯大使。

52歲的沃茲26日在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）做出上述發言。他還說，伊朗政權內部的分歧，已使美伊談判具挑戰性；他並重申川普對伊朗發出的警告，即美軍「上膛待發，隨時準備行動」，且川普不排除任何選項。

沃茲接受美國「福斯周日新聞」訪問時也提到，已加強對伊朗的外交作為，尤其是過去幾天。