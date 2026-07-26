美軍暫停空襲伊朗 CNN：范斯與參聯會主席憂戰事升級

根據知情消息人士與美國官員，美國總統川普權衡對伊朗戰事升級的可能性之際，副總統范斯（JD Vance）與參謀首長聯席會議主席凱恩在本月24日的白宮會議上均對此事表達擔憂。

美國近兩週連夜空襲伊朗，但似乎於24日晚間暫緩轟炸行動。一名戰爭部消息人士昨天向美國有線電視新聞網（CNN）透露，軍事行動「目前暫停」。

根據消息人士，凱恩（Dan Caine）24日特別對美國彈藥庫存，以及戰事升級可能帶來的其他負面影響表達憂慮。他當時告訴川普（Donald Trump）與其他將領，美軍確實能成功執行供川普選擇的作戰方案，但也提醒可能造成的後果。

消息人士說，彈藥庫存問題只是那天在會議上向川普提出的諸多憂慮之一。

目前尚不清楚，彈藥庫存或關於戰事升級的警告，是否就是促使美軍暫停連夜空襲的主因，或美軍是否會持續暫緩轟炸。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）透過聲明指出：「川普總統一直強調，他傾向採取外交解決方案，但如果伊朗持續在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）或對（美國）盟邦發動恐怖攻擊，他仍保留所有選項。」

「成功的制裁措施已重創伊朗經濟，再加上連續13天空襲（伊朗）軍事目標以回應其一再發動的攻勢，對伊朗而言，致力透過談判達成協議才是明智作法，否則後果自負。」

根據消息人士，截至24日下午，川普政府仍在研議衝突升級的可能方案及後果。波斯灣國家最近與美國官員對話時呼籲克制，但也承認若華府選擇升級衝突，美方的確擁有足以這麼做的獨特軍事能力。

根據消息人士，即使川普本週表示考慮對伊朗發動大規模攻擊，他私下仍指示談判團隊「持續對話」。這凸顯川普一直在權衡，在不投入地面部隊下，有限度升高軍事行動的現實。

多名消息人士還透露，無論是在川普核心幕僚圈或五角大廈，鮮有人認為升級戰事能達到他預期的目標。