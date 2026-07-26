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美伊連兩天停戰 伊朗與阿曼商討…如何管理船隻通過荷莫茲海峽

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美伊連兩天停戰 伊朗與阿曼商討…如何管理船隻通過荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
阿曼代表團於上周五與周六赴伊朗會談，希望能針對如何管理船隻通過荷莫茲海峽達成臨時協議。路透
阿曼代表團於上周五與周六赴伊朗會談，希望能針對如何管理船隻通過荷莫茲海峽達成臨時協議。路透

美國伊朗已連續兩天暫停交火，據報導原因可能是阿曼代表團於上周五與周六赴伊朗會談，希望能針對如何管理船隻通過荷莫茲海峽達成臨時協議，聚焦於敲定通過荷莫茲海峽南部的阿曼沿岸，以及伊朗沿岸的船隻數量。

希望在於，若雙方達成協議，將允許船隻恢復通過海峽，為美國及伊朗恢復終戰協議談判創造條件。阿曼外界官表示，雙方談判「朝正向移動」，且「持續進行中」。

伊朗外交部發言人巴加埃表示，阿曼代表團已於周六離開，並形容會談「有建設性」，並表示已經有一些「進展」。但他也表示，「海峽交通的現況」並無改變。

美國總統川普上周五表示，美國與伊朗正在討論有關結束戰爭的談判，但重申他不認為伊朗準備達成協議。

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