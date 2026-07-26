轟炸13天後美國暫停空襲伊朗 彈藥庫存不足？

一位美國高階官員表示，川普總統「一直明確表示更傾向使用外交途徑，但他也向伊朗表明，如果他們對重返談判桌並不嚴肅對待，會發生什麼。」美國軍方發布聲明稱，對伊朗的海上封鎖「仍然有效」。

據法新社援引美國媒體的報導，華盛頓對耗費彈藥、庫存不足的擔憂也在限制升級戰爭的計畫，但無論如何，暫時出現的平靜重新點燃了人們對恢復談判的希望。據CNN報導，美國副總統范斯在上周五（7月24日）的白宮會議上對局勢升級表示憂慮。

川普上周五在記者會上表示，尚未決定是否恢復全面軍事行動。他說，「我們目前正在與他們溝通。我認為他們的態度正變得越來越認真。」川普稱，伊朗面臨著兩種選擇：要麼達成協議，要麼遭受「更高強度」的打擊。

這場美國總統預言只會持續四、五周的戰爭，如今已進入第五個月。隨著11月美國期中選舉臨近，這場戰事正對共和黨的支持率增大負面影響，因此川普總統不得不對升級戰爭的決定進行慎重處理。據Axios報導，五角大廈已向總統提交了一份繼續提升空襲強度的計畫，但川普拒絕批准，轉而傾向於推動談判。

伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，他們在過去24小時內攔截了4艘試圖通過荷莫茲海峽的船隻。德黑蘭對該水道實施的封鎖，仍是伊美之間衝突的核心焦點之一。

與此同時，戰線已從波斯灣延展至紅海沿岸。位於葉門的青年運動稱，周六襲擊了位於吉贊（Jizan）和延布（Yanbu）的沙烏地阿拉伯國家石油公司的設施。

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