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伊朗指控烏克蘭襲裏海商船釀死傷 揚言不會罷休

中央社／ 德黑蘭25日綜合外電報導

伊朗今天指控烏克蘭攻擊一艘在裏海航行的伊朗商船，造成1名船員死亡、另1人受傷，並警告絕不會對此事件坐視不管。

法新社和路透社報導，伊朗提出這項指控之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才表示，基輔已在裏海對涉嫌運送伊朗相關軍用物資的船隻發動遠程打擊，凸顯俄烏戰爭已日益演變為牽涉多國的衝突。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部表示，這起發生於今天早上的攻擊造成這艘船爆炸，導致1名船員死亡、另1人受傷。

伊朗政府聲稱，該國「從未干預過俄烏兩國的衝突」。

澤倫斯基今天在社群媒體表示，烏克蘭武裝部隊在裏海發動的遠程打擊取得「非常豐碩的成果」，擊中涉及伊朗軍事貨物運輸的船隻，以及一艘軍艦。

烏克蘭情報機構烏克蘭安全局（SBU）則在Telegram上表示，無人機攻擊的目標是「受到國際制裁、用於在伊朗與俄羅斯之間運送軍事貨物的貨船」。

澤倫斯基隨後在社群平台X發文指出，基輔自7月初以來便已掌握「俄羅斯積極對波斯灣國家及當地美軍設施進行衛星偵察的情況。這些影像之後會出現在伊朗」。

他表示：「同時，俄羅斯對這些地點進行衛星偵察所取得的影像，與伊朗發動的攻擊之間存在明顯關聯。無論是在攻擊前用於準備階段，或是在攻擊後用於評估造成的損害。」

他更指出，光是7月19日與20日這兩天，俄羅斯的衛星監測就涵蓋4座空軍基地，包括兩座位於巴林、一座位於約旦，另一座則位於科威特。

根據伊朗國營電視台報導，伊朗外交部今天召見烏克蘭駐德黑蘭代辦，抗議這起「敵對且犯罪的行為」。

伊朗通訊社報導，伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）在與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）通話時，呼籲歐盟及聯合國安全理事會針對這起攻擊作出「堅定回應」。

裏海 伊朗 烏克蘭 美國

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