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美伊連轟數天後 沙烏地與叛軍又恐升溫
除了美國轟炸伊朗，沙烏地與葉門叛軍的對峙局勢恐升溫，讓中東戰火無法有效停歇。美國總統川普近日表示，不轟炸伊朗是因為與伊朗談判進入深水區，但伊朗官方仍表示不會屈服；另一邊，附隨於伊朗的葉門胡塞叛軍開始攻擊沙烏地在紅海的油槽設備，讓衝突又多了不確定性。
指控美國隨意開道
根據《CNN》報導，美國與伊朗因為無法延續停火備忘錄的內容，因此雙方再啟戰火，但雙方互相轟炸13天後，美國首次沒有宣布當日的轟炸行動。川普表示，因為雙方的談判開始進入深水區，並表示伊朗更想要達成協議。但伊朗軍方回嗆，會與美國奮戰到底，即使美國派遣地面部隊都不怕。
《半島電視台》提到，伊朗指控美國想要自行開啟新的荷姆茲海峽航線，違反備忘錄要雙方同意才能重啟的規定。伊朗外交部長阿格拉齊要求美國，若要開啟新路線需要與伊朗協商。雖然雙方比起過去交火強度減弱不少，但彼此仍不願輕易妥協。
紅海航運恐再重創
《日本時報》提到，雖然波灣戰事暫時消停，但附隨於伊朗的葉門胡塞叛軍近日卻蠢蠢欲動，對美國盟友沙烏地在紅海的油氣設施發動攻擊；另外，伊朗指控烏克蘭軍隊疑似對裏海的伊朗船隻發動轟炸，外界擔心戰事恐從中東往外延燒。
荷姆茲海峽在美伊戰爭爆發前，每天有至少3千艘船舶運送2千萬桶油出海，對亞洲能源影響巨大；紅海過去占比全球貿易總量約10到15%，在以哈衝突後減少約5成，雖然《路透社》6月初提到，馬士基與赫伯羅德兩大貨運巨頭恢復從蘇伊士運河航行，但近來紅海衝突也有升溫趨勢，恐再次影響相關航運。
談判很難達成共識
由於伊朗堅持發展「核能」發電，但美國認為伊朗想要進階發展「核武」，因此要求伊朗停止繼續濃縮鈾，並將現有存貨移除，但伊朗要求美國全面撤軍並賠償，雙方從2月到現在雖中間幾度短暫停火，但都無法維持長久，充滿了許多不確定性。
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