快訊

中國海警加強卡位台灣東部海域！紐時：盯上戰時美援可能路線

安潔莉娜裘莉揭切癌手術真實心境！憶母親遺言淚崩：不想只當癌症病人

日月潭傳溺水…男大生與母出遊 一時興起跳潭游泳卻失蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊連轟數天後 沙烏地與叛軍又恐升溫

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
美伊戰爭如今陷入不確定性，但紅海、裏海卻有爆發衝突，外界擔心戰事外擴。（中央社示意圖）
美伊戰爭如今陷入不確定性，但紅海、裏海卻有爆發衝突，外界擔心戰事外擴。（中央社示意圖）

除了美國轟炸伊朗，沙烏地與葉門叛軍的對峙局勢恐升溫，讓中東戰火無法有效停歇。美國總統川普近日表示，不轟炸伊朗是因為與伊朗談判進入深水區，但伊朗官方仍表示不會屈服；另一邊，附隨於伊朗的葉門胡塞叛軍開始攻擊沙烏地在紅海的油槽設備，讓衝突又多了不確定性。

指控美國隨意開道

根據《CNN》報導，美國與伊朗因為無法延續停火備忘錄的內容，因此雙方再啟戰火，但雙方互相轟炸13天後，美國首次沒有宣布當日的轟炸行動。川普表示，因為雙方的談判開始進入深水區，並表示伊朗更想要達成協議。但伊朗軍方回嗆，會與美國奮戰到底，即使美國派遣地面部隊都不怕。

半島電視台》提到，伊朗指控美國想要自行開啟新的荷姆茲海峽航線，違反備忘錄要雙方同意才能重啟的規定。伊朗外交部長阿格拉齊要求美國，若要開啟新路線需要與伊朗協商。雖然雙方比起過去交火強度減弱不少，但彼此仍不願輕易妥協。

紅海航運恐再重創

日本時報》提到，雖然波灣戰事暫時消停，但附隨於伊朗的葉門胡塞叛軍近日卻蠢蠢欲動，對美國盟友沙烏地在紅海的油氣設施發動攻擊；另外，伊朗指控烏克蘭軍隊疑似對裏海的伊朗船隻發動轟炸，外界擔心戰事恐從中東往外延燒。

荷姆茲海峽在美伊戰爭爆發前，每天有至少3千艘船舶運送2千萬桶油出海，對亞洲能源影響巨大；紅海過去占比全球貿易總量約10到15%，在以哈衝突後減少約5成，雖然《路透社》6月初提到，馬士基與赫伯羅德兩大貨運巨頭恢復從蘇伊士運河航行，但近來紅海衝突也有升溫趨勢，恐再次影響相關航運。

談判很難達成共識

由於伊朗堅持發展「核能」發電，但美國認為伊朗想要進階發展「核武」，因此要求伊朗停止繼續濃縮鈾，並將現有存貨移除，但伊朗要求美國全面撤軍並賠償，雙方從2月到現在雖中間幾度短暫停火，但都無法維持長久，充滿了許多不確定性。

【更多精采內容，詳見

伊朗 美國

延伸閱讀

葉門內戰恐再起？葉門叛軍與沙烏地緊張升溫 風險顧問吐憂心

川普暫緩擴大打擊伊朗 戰火向紅海、裏海蔓延

影／美伊停火「外圍卻開打」！伊朗代理人轟炸沙國煉油廠 竄巨大煙柱曝

美軍連13晚空襲伊朗 局勢升溫油價飆破100美元

相關新聞

傳美軍考慮「闖伊朗核設施搶濃縮鈾」！可能作戰曝 專家：史上最複雜

紐約郵報報導，美伊外交陷入僵局，美國考慮出動特種部隊入侵伊朗核設施奪取濃縮鈾。這項堪稱「核等級」的軍事選項，不僅要突破詭雷與爆裂物、挖開遭摧毀的設施入口，還得在伊朗境內建立撤離通道。專家直言，這可能成為「軍事史上最複雜的行動」。

川普下令暫停攻擊伊朗 坦言願傾聽訴求

兩名知情人士表示，美國總統川普昨天下令美軍暫停對伊朗發動新一輪攻擊，結束近兩周來幾乎每天持續的攻擊行動

川普暫緩擴大打擊伊朗 戰火向紅海、裏海蔓延

美軍連續13夜對伊朗的空襲於本周末中斷，消息指總統川普有意擱置擴大打擊計畫並尋求外交談判。然而，葉門親伊朗的「青年運動」...

影／川普對伊朗封鎖令照舊！美軍繩降登檢畫面曝光 開火癱瘓2油輪

CNN報導，美國總統川普美東24日深夜突然喊卡對伊朗的升級行動，是美軍近2周來首度未對伊朗發動攻擊。不過，美國對伊朗的海上封鎖持續實施，美國中央司令部25日表示，美軍當天已在阿拉伯海登上一艘油輪查驗。

烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

金融時報報導，伊朗外交部指控烏克蘭25日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，爆炸造成一名船員身亡、另一人受傷。伊朗重申並未介入俄烏戰爭，強調德黑蘭勢必捍衛自身國家與安全利益，同時警告烏克蘭及其支持者必須為後果負責。

川普深夜突喊卡對伊朗大規模作戰！紐時曝光原因

紐約時報報導，美國總統川普連續近兩周下令打擊伊朗，突在美東時間24日深夜喊卡多項升級攻勢的計畫，主要原因是憂心戰事升級恐嚴重消耗原已減少的防空彈藥庫存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。