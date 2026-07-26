川普下令暫停攻擊伊朗 坦言願傾聽訴求

兩名知情人士表示，美國總統川普昨天下令美軍暫停對伊朗發動新一輪攻擊，結束近兩周來幾乎每天持續的攻擊行動。

美國媒體Axios報導，過去兩周來，川普每天下午都會批准軍方提交的打擊計畫，並在數小時內執行。

消息人士表示，川普昨天雖然收到類似的打擊計畫，但並未放行，反而下令美軍不要採取打擊行動。

川普昨天下令後不久在白宮向記者表示，他仍保有繼續打擊甚至升級行動的選項，包括「摧毀他們擁有的一切」。

但他明確表示，他認為「更明智的策略」是與伊朗「達成協議」。

川普說：「我們目前正與（伊朗方面）進行對話。我認為隨著日子過去，他們變得越來越認真。我們已經全副武裝、準備就緒，但我們同時也在與他們談判。」

川普昨天稍晚在白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴致詞時表示，他認為伊朗目前尚未準備好達成協議，「但我願意傾聽」。