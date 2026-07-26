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川普暫緩擴大打擊伊朗 戰火向紅海、裏海蔓延

中央社／ 華盛頓/雅典25日綜合外電報導
川普。路透
川普。路透

美軍連續13夜對伊朗的空襲於本周末中斷，消息指總統川普有意擱置擴大打擊計畫並尋求外交談判。然而，葉門親伊朗的「青年運動」襲擊了沙烏地阿拉伯的紅海石油設施，伊朗則指控烏克蘭在裏海襲擊其商船。

路透社報導，美軍今天表示，對伊朗的海上封鎖仍持續進行，但未說明為何中斷連續13晚的空襲。當被問及原因時，川普（Donald Trump）政府一位高級官員表示，川普「一向明確表達外交是他的首選，但他也讓伊朗看到，若不認真回到談判桌會發生什麼事」。

今天伊朗也未傳出攻擊鄰國的消息，與近來幾乎天天交火的情況形成鮮明對比。

「紐約時報」（The New York Times）今天引述兩名知情人士報導，川普目前決定擱置先前擴大對伊朗攻擊的計畫。據紐時指出，總統及幕僚擔心戰事擴大將消耗國防庫存、疏遠波斯灣盟友，並嚴重影響全球能源供應與經濟。

儘管波灣地區出現短暫平靜，伊朗盟友「青年運動」（Houthi）與沙烏地阿拉伯今天之間的交火顯示，美伊之間這場擾亂荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能源供應的戰爭，可能波及另一條重要航運路線。

青年運動發言人表示，他們襲擊了沙烏地阿美石油公司（Aramco）位在吉贊（Jizan）與揚布（Yanbu）的設施。路透社核實的社群影片顯示，位於紅海邊界、每日可處理40萬桶原油的吉贊煉油廠方向升起巨大濃煙。

在揚布，希臘安全消息來源表示，有兩枚瞄準石油設施的彈道飛彈，遭駐防當地的美製愛國者防空系統攔截。揚布是沙國在紅海的主力石油港，更是沙國避開荷莫茲海峽的關鍵替代航線。

除了紅海，裏海（Caspian Sea）也爆發新衝突。

伊朗外交部指控烏克蘭在裏海襲擊一艘伊朗商船並引發爆炸，造成船員一死一傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早則在社群媒體發文盛讚在裏海的「遠程打擊」成果，並暗指目標是運送軍事貨物的船隻，但未說明攻擊對象的國籍。

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