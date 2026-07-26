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影/川普對伊朗封鎖令照舊！美軍繩降登檢畫面曝光 開火癱瘓2油輪
CNN報導，美國總統川普美東24日深夜突然喊卡對伊朗的升級行動，是美軍近2周來首度未對伊朗發動攻擊。不過，美國對伊朗的海上封鎖持續實施，美國中央司令部25日表示，美軍當天已在阿拉伯海登上一艘油輪查驗。
美國中央司令部在社群平台X發文表示，美軍25日稍早登上懸掛葛摩（Union of the Comoros）國旗的「查米納號」油輪（M/T Charminar）完成查驗，目前該船已繼續航行。
美軍也公布前一天遭癱瘓油輪的進一步資訊，表示懸掛莫三比克國旗的「拉文號」油輪（M/T Lavine）24日在阿曼灣多次企圖突破封鎖，並無視美軍一再警告，因此遭美軍癱瘓，目前已不再駛往伊朗。
中央司令部同步公開行動畫面，可見美軍直升機懸停在「查米納號」上方，全副武裝的美軍人員沿繩索垂降至甲板進行查驗；還有一段畫面是美軍開火癱瘓「拉文號」的黑白影像。
美軍7月稍早重新對伊朗實施海上封鎖以來，已迫使12艘企圖突破封鎖的商船改道、癱瘓2艘拒不配合的船隻，另登上2艘船查驗，以確保船隻完全遵守封鎖措施。
中央司令部聲明強調，美軍保持高度警戒、專注且具致命打擊能力，並已準備好隨時採取行動。
中央司令部X貼文https://x.com/CENTCOM/status/2081130091766325398
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