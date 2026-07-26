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伊朗：英國若介入美伊戰事 將視為合法攻擊對象

中央社／ 德黑蘭25日綜合外電報導

伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人今天表示，若英國在任何美伊戰事中支持美方，英國將成為「明確且合法的攻擊目標」。

路透社引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導指出，伊斯蘭革命衛隊發言人指出，包括英國與波灣各國在內的任何國家只要在衝突中支持美國，都會被視為合法目標。

這位發言人並補充指出，美國轟炸機近期曾使用英國的空軍基地。

「衛報」（The Guardian）早前報導，針對伊朗軍方警告美軍使用的基地均屬「合法目標」，英國政府表示，英方「隨時準備自我防衛」。

自美伊爆發戰爭以來，英國雖允許美國自駐有美國軍機的英國基地發動「防禦性」行動，但始終拒絕協助任何攻擊性行動。

這項政策在新任首相柏南（Andy Burnham）上任後並未改變。他上週已接獲通知，英方已決定延長與美國的這項協議。

伊斯蘭革命衛隊透過塔斯尼姆通訊社（Tasnim）發布聲明指出，美軍日前已自英格蘭格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福基地（RAF Fairford）起飛發動轟炸任務。

英國國防部則未對美軍是否利用費爾福基地執行對伊朗的行動發表評論。

英國政府發言人表示：「我們的武裝部隊已準備就緒，隨時保護英國免受任何形式的攻擊，無論是來自本土還是海外。英國7天24小時全天候待命，堅決捍衛自身安全。」

發言人指出：「這包括運作由皇家海軍、英國陸軍及皇家空軍多項先進裝備構成的分層防空與飛彈防禦系統，並與北大西洋公約組織（NATO）盟國緊密合作。」

發言人強調：「我們致力保護國民、安全利益與盟友，並堅守國際法，絕不會被捲入更大規模的衝突。」

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