烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

金融時報報導，伊朗外交部指控烏克蘭25日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，爆炸造成一名船員身亡、另一人受傷。伊朗重申並未介入俄烏戰爭，強調德黑蘭勢必捍衛自身國家與安全利益，同時警告烏克蘭及其支持者必須為後果負責。

德黑蘭方面推測，這次攻擊意在加大對伊朗的壓力，釋出訊號表明，若伊朗未能與華府達成協議，其北部邊界也可能面臨威脅。

伊朗外交部長阿拉奇與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通話時，呼籲聯合國安全理事會及歐盟對這次攻擊作出「強硬回應」，並敦促向基輔追究責任，防止中東衝突向外擴散。

烏克蘭總統澤倫斯基25日則表示，烏軍在裏海攻擊一艘往來伊朗與俄國之間、運送軍用物資的貨輪。他說，烏克蘭還攻擊裏海一座石油平台及一艘俄羅斯飛彈艦。裏海距離烏克蘭前線超過600英里（約966公里）。

澤倫斯基也指控，俄羅斯協助伊朗引導在波灣地區的飛彈攻擊。

他在社群平台X稱，俄國自7月初以來持續利用衛星監視波灣國家及當地美軍設施，相關影像隨後流入伊朗；俄方拍攝衛星影像的時間與伊朗攻擊高度相關，既用於事前準備，也用於事後評估損害。

隨著美國封鎖使伊朗南部海運航線的進出更加困難，伊朗的裏海港口對貿易的重要性日益提高。這條北部走廊讓伊朗得以從裏海周邊國家進口貨物，也能接收從中國大陸出發、經鐵路穿越中亞運抵裏海沿岸港口的貨物。