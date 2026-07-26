快訊

烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

MLB／李灝宇已是關鍵時可倚賴的人 運動畫刊：可能成老虎下一位明星球員

725反毒油府院黨連夜3聲明 殷瑋：堂堂政府檢討人民、爛到爆、廢到笑

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗與亞塞拜然海軍2024年11月初在裏海舉行聯合軍演。路透
伊朗與亞塞拜然海軍2024年11月初在裏海舉行聯合軍演。路透

金融時報報導，伊朗外交部指控烏克蘭25日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，爆炸造成一名船員身亡、另一人受傷。伊朗重申並未介入俄烏戰爭，強調德黑蘭勢必捍衛自身國家與安全利益，同時警告烏克蘭及其支持者必須為後果負責。

德黑蘭方面推測，這次攻擊意在加大對伊朗的壓力，釋出訊號表明，若伊朗未能與華府達成協議，其北部邊界也可能面臨威脅。

伊朗外交部長阿拉奇與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通話時，呼籲聯合國安全理事會及歐盟對這次攻擊作出「強硬回應」，並敦促向基輔追究責任，防止中東衝突向外擴散。

烏克蘭總統澤倫斯基25日則表示，烏軍在裏海攻擊一艘往來伊朗與俄國之間、運送軍用物資的貨輪。他說，烏克蘭還攻擊裏海一座石油平台及一艘俄羅斯飛彈艦。裏海距離烏克蘭前線超過600英里（約966公里）。

澤倫斯基也指控，俄羅斯協助伊朗引導在波灣地區的飛彈攻擊。

他在社群平台X稱，俄國自7月初以來持續利用衛星監視波灣國家及當地美軍設施，相關影像隨後流入伊朗；俄方拍攝衛星影像的時間與伊朗攻擊高度相關，既用於事前準備，也用於事後評估損害。

隨著美國封鎖使伊朗南部海運航線的進出更加困難，伊朗的裏海港口對貿易的重要性日益提高。這條北部走廊讓伊朗得以從裏海周邊國家進口貨物，也能接收從中國大陸出發、經鐵路穿越中亞運抵裏海沿岸港口的貨物。

伊朗 德黑蘭 烏克蘭 美國

延伸閱讀

硬闖4次！美軍阿曼灣開火癱瘓商船 連炸伊朗13夜後未再公告空襲

罕見直接報復！巴林、科威特傳首度空襲伊朗打擊軍事設施

美攻勢升級 B-1「槍騎兵」轟炸伊朗 川普可能這麼做…

先破牆再鑽洞引爆…伊朗精準攻擊美情報站 疑俄暗助

相關新聞

影/川普對伊朗封鎖令照舊！美軍繩降登檢畫面曝光 開火癱瘓2油輪

CNN報導，美國總統川普美東24日深夜突然喊卡對伊朗的升級行動，是美軍近2周來首度未對伊朗發動攻擊。不過，美國對伊朗的海上封鎖持續實施，美國中央司令部25日表示，美軍當天已在阿拉伯海登上一艘油輪查驗。

烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

金融時報報導，伊朗外交部指控烏克蘭25日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，爆炸造成一名船員身亡、另一人受傷。伊朗重申並未介入俄烏戰爭，強調德黑蘭勢必捍衛自身國家與安全利益，同時警告烏克蘭及其支持者必須為後果負責。

川普深夜突喊卡對伊朗大規模作戰！紐時曝光原因

紐約時報報導，美國總統川普連續近兩周下令打擊伊朗，突在美東時間24日深夜喊卡多項升級攻勢的計畫，主要原因是憂心戰事升級恐嚴重消耗原已減少的防空彈藥庫存。

川普嗆伊朗⋯態度沒那麼硬了 保留外交方式解決空間

在美軍似乎暫時結束對伊朗連日來的打擊之際，美伊雙方都說，仍尋求磋商，但也批評對方沒做好達成協議的準備。美國總統川普24日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發，隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。

美情報研判 穆吉塔巴比父更想擁核

紐約時報廿四日報導，美國情報機構研判，三月繼任的伊朗最高領袖穆吉塔巴，發展核武意願可能遠高於父親、已故最高領袖哈米尼。

13晚連炸！美對伊朗暫休兵 川普稱美軍已上膛

美國總統川普廿四日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發。隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。