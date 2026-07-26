伊朗：戰爭與停火期間石油出口達180億美元

在美軍似乎暫時結束對伊朗連日來的打擊之際，美伊雙方都說，仍尋求磋商，但也批評對方沒做好達成協議的準備。美國總統川普24日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發，隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。

2026-07-26 01:35