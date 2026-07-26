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伊朗：戰爭與停火期間石油出口達180億美元

中央社／ 德黑蘭25日綜合外電報導

伊朗石油部今天表示，在與美國爆發戰爭以及隨後停火期間，伊朗共售出價值180億美元的石油。

法新社報導，伊朗石油部透過官網發布聲明指出：「本部在戰爭期間售出115億美元石油，停火期間則售出65億美元。」聲明內所指的停火協議已於7月初瓦解。

聲明並補充：「在這段危機期間，這已達今年預算預估石油收入的6成以上。」

然而，今年6月底，伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）曾表示，在美國對伊朗港口實施封鎖期間，伊朗無法出口任何石油。

這場戰爭始於2月28日，當時美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對美國在中東地區的盟友展開報復行動。

到了4月，雙方達成停火，一度使衝突大致平息；然而到了7月初，美伊圍繞關鍵荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權的敵對行動再度升高。

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