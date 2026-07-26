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川普嗆伊朗⋯態度沒那麼硬了 保留外交方式解決空間

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普24日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發，隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。美聯社
美國總統川普24日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發，隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。美聯社

在美軍似乎暫時結束對伊朗連日來的打擊之際，美伊雙方都說，仍尋求磋商，但也批評對方沒做好達成協議的準備。美國總統川普24日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發，隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。

川普24日說，「我們正與（伊朗）他們對話。我覺得他們是認真的。我認為，他們這次是我們見過最認真的，但這不代表我們一定能達成共識；也許他們會認輸求饒、也許會直接放棄，也許只會躲進洞穴藏起來」。

對美伊戰爭的退場策略，川普說，「有種軍事的退場方式，那就是我們繼續按照目前的方式推進，甚至可以加重力道，摧毀他們擁有的一切。或者還有種更明智的策略，那就是達成協議」。

川普還說，「我認為他們只是還沒準備好；有時候他們不想承認自己想達成協議。他們想表現得像個硬漢，但其實是想達成協議」。他表示，也許沒必要像自己過去幾天祭出的威脅，對伊朗發動大規模攻擊。

巴克萊銀行在報告中表示，「一般情況下，現貨價格往往引領行情走勢，在三個月的預測情境中，油價甚至可能測試150美元」。

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