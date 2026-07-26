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首度直接報復 巴林、科威特傳空襲伊朗

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

華爾街日報廿四日引述知情人士報導，巴林科威特祕密派戰機空襲伊朗境內目標，首度直接報復伊朗。這反映出隨著美伊戰火延燒，阿拉伯國家正處境艱難。

伊朗最近將報復性攻擊集中在境內有美軍基地的巴林和科威特。這兩個美國盟邦的空軍規模雖較小，但擁有美歐製造的戰機，不願再坐視來自伊朗肆無忌憚的攻擊。

巴、科兩國七月初發動的空襲，以伊朗的無人機與飛彈貯存庫等軍事設施為目標；二月底開戰初期多次空襲伊朗的阿拉伯聯合大公國，則提供目標情報和防禦性的空中掩護。這顯示阿拉伯國家開始形成抗伊陣線。「彭博經濟研究」分析師艾斯芬岱利也指出，巴、科的處境格外艱難，過去幾十年，他們和伊朗的關係都不睦。

對此，科威特駐美大使薩巴赫否認科軍曾空襲伊朗，巴林政府發言人則尚未置評。

巴、科面臨的兩難，普遍存在每個阿拉伯國家。這些阿拉伯國家不僅被捲入一場他們原本不希望的戰爭，還須面臨國土面積更大且心懷怨懟的鄰國伊朗；自開戰以來，這些阿拉伯國家承受伊朗的大部分報復性攻擊，如今更不得不面臨美伊戰爭長期化的可能性，將對自身的安全與經濟造成威脅。

阿拉伯國家正評估是否有必要採取更積極、強硬的作為，設法打通至關重要的貿易航道。英國伯明罕大學專家卡林說，這些國家正開始意識到，這場戰爭還會持續一段時間，最終可能不得不公開對抗伊朗；他們甚至開始考慮使伊朗政權更迭，「因為繼續與這個政權共處同一地區，實際上將代表屈從於伊朗霸權」。

伊朗 美國 巴林 科威特

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