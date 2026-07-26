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王毅促和「談判大門不應關上」 籲落實美伊備忘錄

聯合報／ 記者黃國樑陳湘瑾／綜合報導
中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅（右）在吉爾吉斯出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇（左）。 圖／截自大陸外交部網站
中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅（右）在吉爾吉斯出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇（左）。 圖／截自大陸外交部網站

美伊戰事重啟，大陸外交部長王毅廿四日在吉爾吉斯出席上海合作組織外長會期間，會見伊朗外交部長阿拉奇。王毅表示，美伊一個多月前簽署的諒解備忘錄是多方斡旋調停的寶貴成果，寄託伊朗和中東人民止戰安邦的和平期許，不應前功盡棄。談判的大門既然打開就不應關上，和平只要還有希望就不應放棄。

據大陸外交部官網，王毅表示，近期中東海灣局勢再度緊張升級，中方對此深表關切。當務之急是堅持談判化解爭端方向，回歸落實備忘錄共識。身為全面戰略夥伴，中方堅定支持伊朗維護自身主權、安全和民族尊嚴，

消息稱，阿拉奇通報了中東海灣地區最新局勢，表示美方違反雙方達成的諒解備忘錄，導致局勢緊張升級。伊方談判意願從未改變，也不希望衝突持續下去，敦促美方信守承諾，保持克制，與伊方相向而行，尋找合理解決方案。

阿拉奇說，伊中作為全面戰略夥伴，加強溝通協調至關重要。感謝中方始終秉持客觀公正立場，一以貫之勸和止戰，期待中方繼續發揮重要作用，推動局勢走向緩和降溫。

另據路透報導，在中國推動下，巴基斯坦傳出正探索促成美國與伊朗恢復中斷談判的途徑，以期終結雙方已持續近五個月的戰爭。有巴基斯坦政府官員透露，中國不滿伊朗攻擊其他波斯灣國家、封鎖荷莫茲海峽，這些都損害中國利益。

伊朗 美國 王毅 中東 吉爾吉斯

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