13晚連炸！美對伊朗暫休兵 川普稱美軍已上膛

美國總統川普廿四日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發。隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。

川普廿四日說，「我們正與（伊朗）他們對話。我覺得他們是認真的。我認為，他們這次是我們見過最認真的，但這不代表我們一定能達成共識；也許他們會認輸求饒、也許會直接放棄，也許只會躲進洞穴藏起來」。

對於美伊戰爭的退場策略，川普則說，「有一種軍事的退場方式，那就是我們繼續按照目前的方式推進，甚至可以加重力道，摧毀他們擁有的一切。或者還有一種更明智的策略，那就是達成協議」。

川普還說，「我認為他們只是沒準備好；有時候他們不想承認自己想達成協議。他們想表現得像個硬漢，但其實是想達成協議」。他表示，也許沒必要像自己過去幾天祭出的威脅，對伊朗發動大規模攻擊。

負責中東戰事的美國中央司令部指出，美軍廿三日晚間九時完成對伊朗連十三個晚上的空襲，但該司令部廿四日並未做出「連十四晚空襲伊朗」的宣布。

另外，川普在自創社媒真實社群發文指稱，中國大陸國家主席習近平在五月北京「川習會」時說，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器。而且習近平的這番表態也涵蓋中國企業。考慮到我倆的關係，我就相信他，而且我正幫他非常大的忙」。

川普並寫道，「俄羅斯總統普亭同樣對我說，他不會賣武器給伊朗。即使可怕且駭人的戰爭在烏克蘭繼續進行；他瞭解我不會賣武器給烏克蘭，而是賣給北約（ＮＡＴＯ）國家。北約國家付給美國原價，而這些國家如何發放跟我們買的武器，我可就一無所知了」。

川普最後在該發文意有所指地表示，「因此依我看，中俄兩大國目前並未參與（給或賣伊朗武器）」，儘管人們在談到伊朗相關事情時，經常指稱中俄有參與，「要是他們有參與，那將對他們非常糟糕，勢必不符合他們的最佳利益」。

路透廿四日也引述三位巴基斯坦消息人士報導，在中國推動下，巴國正研究如何恢復旨在讓美伊終戰、但目前停滯的談判。巴國副總理兼外長達爾上上周訪中時，有與中國官員討論接下來如何調解美伊。