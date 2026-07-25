伊朗革命衛隊：攔截4艘欲通過荷莫茲海峽船隻

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天表示，其部隊在過去24小時內攔截了4艘試圖通過戰略要地荷莫茲海峽的船隻。

伊朗國營電視台報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的聲明指出：「在過去24小時內，有4艘船隻試圖經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）南側的非法且不安全航道通行，但在IRGC海軍鳴槍示警後被攔下。」

聲明補充，這些船舶已「改變航線」。

伊朗近幾週來數次襲擊沿阿曼海岸航線穿越荷莫茲海峽的油輪，藉此迫使船隻採用沿伊朗海岸的航線，並支付費用換取安全通行。

美國總統川普（Donald Trump）日前曾再次揚言攻擊伊朗基礎設施，表示每一次伊朗在荷莫茲海峽攻擊船隻，美國就會攻擊伊朗一座橋梁或一座發電廠。

隨著美伊兩國上月簽署的臨時停火協議破裂，爭奪荷莫茲海峽控制權的角力也愈演愈烈，雙方攻擊力道持續升高，提升全面戰鬥再度爆發的風險。