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硬闖4次！美軍阿曼灣開火癱瘓商船 連炸伊朗13夜後未再公告空襲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張美國中央司令部14日發布的影片截圖顯示，美國海軍「喬治．H．W．布希」號航空母艦在未公開地點進行飛行作業。路透
這張美國中央司令部14日發布的影片截圖顯示，美國海軍「喬治．H．W．布希」號航空母艦在未公開地點進行飛行作業。路透

美伊衝突進入連續第13個夜晚，雙方均無意退讓。美國軍方24日表示，已向另一艘試圖突破美方對伊朗港口封鎖的商船開火；與此同時，伊朗也鎖定波斯灣周邊的美軍據點發動攻擊。

美聯社報導，這起事件發生在阿曼灣。美國中央司令部發言人霍金斯上校（Tim Hawkins）指出，「拉文號」（M/T Lavine）至少4度試圖突破封鎖，船員曾接獲警告但未遵從命令，美軍隨後向輪機艙開火，使「拉文號」失去航行能力。這是美軍恢復封鎖以來，第二艘遭癱瘓的商船。

另一方面，CNN報導，美國中央司令部過去連續13晚均會在X發文，宣布對伊朗境內軍事目標發動攻擊，但美東時間24日並未發布這類公告。目前尚不清楚，這是否因美國中央司令部當天未對伊朗採取軍事行動。

另外，伊拉克北部城市阿比爾24日接連傳出爆炸聲；當地是半自治庫德地區首府，也駐有一批美軍顧問。當地安全官員表示，美國領導的部隊擊落5架載有爆裂物的無人機，美軍駐紮的機場附近也可見黑煙升起。美國軍方官員未回應詢問。

與此同時，伊朗革命衛隊表示，已鎖定科威特烏代里的美軍基地，摧毀3座彈藥庫及儲藏庫，並聲稱攻擊位於巴林、隸屬美國海軍第五艦隊的一座瞭望塔。巴林和約旦則表示，24日攔截了伊朗的空中攻擊。

伊朗半官方法斯通訊社與伊朗學生通訊社（ISNA）報導，美軍攻擊伊朗北部一座革命衛隊海軍基地。格什姆島部署包括無人艇在內的海軍裝備，當地也傳出美軍轟炸引發的爆炸聲。境內有一座主要空軍基地及一處核設施的伊斯法罕省也傳出爆炸；據報，西南部的胡齊斯坦省及南部的法爾斯省也遭到攻擊。

隨著戰火再起，外交前景仍不明朗，雙方一連串動作顯示局勢可能進一步升級。美國駐中東各國大使館開始警告當地美國人，離境管道可能愈來愈少；伊朗革命衛隊則建議鄰國居民遠離駐有美軍的基地。此外，沙烏地阿拉伯領導的葉門聯軍25日稍早表示，為回應伊朗支持的青年運動叛軍在紅海攻擊沙國油輪，沙國已空襲葉門港口城市荷台達；青年運動則揚言升級行動。

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