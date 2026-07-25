巴基斯坦消息人士：在中國推動下，巴基斯坦探索重啟美伊談判的途徑

據路透社，在中國推動下，巴基斯坦傳出正探索促成美國與伊朗恢復中斷談判的途徑，以期終結雙方已持續近五個月的戰爭。另外，有巴基斯坦政府官員透露，中國不滿伊朗攻擊其他波斯灣國家、封鎖荷莫茲海峽，這些都損害中國利益。

路透引述消息人士報導，本周伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）訪問伊斯蘭馬巴德期間，雙方已進行初步探索性討論。這也是莫梅尼在10天內第二度訪問巴基斯坦。

不過消息人士也指出，目前恢復與美國談判仍面臨極高障礙。

獲伊朗支持的葉門青年運動本周稍早宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，沙烏地阿拉伯是巴基斯坦重要盟友，伊斯蘭馬巴德也已明確譴責青年運動近期對沙烏地阿拉伯的攻擊。

三位巴基斯坦消息人士稱，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾上周訪問中國期間，也曾與中方官員討論這項新的中東外交斡旋計畫。

報導稱，作為未來潛在的調解人，巴基斯坦發現自己的處境日益複雜。這週早些時候，由伊朗支持的葉門胡塞武裝宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。而沙烏地阿拉伯是伊斯蘭堡的親密盟友，去年雙方簽署了共同防禦條約。但巴基斯坦也在經濟上依賴北京，有巴基斯坦政府官員透露，中國不滿伊朗攻擊其他波斯灣國家、封鎖荷莫茲海峽，這些都損害中國利益。

中國外交部則發表聲明表示，中方支持巴基斯坦及其他各方所作出的調解努力，中方將持續積極發揮作用，推動中東海灣地區盡快恢復和平與安寧。

中國是伊朗最大的貿易夥伴，也是其原油出口的最大買家，並持續透過軍民兩用零組件、晶片設備及衛星導航系統等方式，加強對伊朗安全領域的支持。不過，自本輪戰爭爆發以來，北京並未公開向伊朗提供軍事援助。

北京一直支持巴基斯坦的調停努力，今年3月更派遣中國中東問題特使，在中東地區展開穿梭外交。