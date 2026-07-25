罕見直接報復！巴林、科威特傳首度空襲伊朗打擊軍事設施

華爾街日報24日獨家報導，知情人士透露，巴林和科威特祕密派遣戰機攻擊伊朗境內目標，首次直接報復德黑蘭，也反映隨著戰爭持續，阿拉伯國家正陷入艱難處境。

伊朗數周來將報復性攻擊集中在境內設有美軍基地的巴林和科威特。知情人士表示，兩國空軍規模雖相對較小，但配備美國和歐洲製戰機，不願再讓伊朗肆無忌憚地攻擊。

部分知情人士表示，兩國本月初發動的空襲以無人機和飛彈儲存庫等軍事設施為目標；戰爭初期曾多次攻擊伊朗的阿拉伯聯合大公國則提供目標情報及防禦性空中掩護，顯示阿拉伯國家在對抗伊朗方面的合作正開始萌芽。

科威特駐美大使則在報導刊出後否認該國曾攻擊伊朗，強調科威特既未參與對伊朗的軍事行動，也未允許利用境內領土對任何鄰國發動攻勢。巴林政府發言人未回應詢問。

巴林和科威特面臨的兩難，也是波灣阿拉伯國家整體困境的縮影。這些國家不僅被捲入一場原本不希望發生的戰爭，還得面對面積大得多且心懷不滿的鄰國伊朗；整場戰爭中，伊朗施加的大部分打擊都由兩國承受，如今更面臨長期僵局可能危及國家安全與經濟。

波灣阿拉伯各國政府原本希望戰爭迅速結束，以便重新專注於經濟，但衝突如今已進入第5個月，沒有跡象顯示任何一方能夠如願或願意退讓。阿曼和卡達等國長期在伊朗與西方之間維持平衡，幾乎無意與德黑蘭對抗。知情人士透露，沙烏地阿拉伯曾在戰爭初期與阿聯一同攻擊伊朗，但目前正在評估自身立場。

報導指出，阿拉伯國家政府如今正評估是否需要採取更積極的行動，設法打通至關重要的貿易航道。英國伯明罕大學波灣地緣政治研究員卡里姆（Umer Karim）認為，波灣國家正開始意識到這場戰爭還會持續一段時間，最終可能不得不公開對抗伊朗。

他表示，各國政府甚至開始考慮德黑蘭政權更迭，「因為繼續與這個伊朗政權共處於同一地區，實際上將意味著屈從於伊朗的霸權」。