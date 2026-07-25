談不成就把伊朗往死裡打？川普嗆美軍「上膛待發」 但仍沒把話說死

美國總統川普24日與高層顧問及內閣資深成員會面，決定是否加強對伊朗的軍事行動。他表示，軍方若接獲命令，已準備發動更猛烈的攻擊，但仍為外交解決方案敞開大門。

紐約時報報導，川普23日接受Axios訪問時，預告部分討論內容。他當時表示：「我正在考慮發動大規模攻擊，規模將比以往任何一次都大。我已接近做出決定。我們已為此做好一切準備。」4名知情人士透露，川普隔天召集這場會議，研議是否升高對伊朗的攻勢。

這場會議舉行之際，川普的伊朗政策可能正面臨關鍵轉折。白宮並未透露他是否已決定下一步行動。不過，川普當天下午告訴記者：「聽著，我們已經上膛待發。我們準備好了，但我們正在與他們談，所以也許會出現臨界點，也許不會。」

川普進一步推測伊朗接下來可能的反應：「也許他們會認輸求饒，也許會直接放棄，又或許只會躲進洞穴裡藏起來。」

福斯新聞報導，川普告訴記者：「我認為，隨著時間一天天過去，他們變得愈來愈認真。有兩種方式。我認為談判是較聰明的方式，但另一種方式可能更容易，也就是繼續做我們現在正在做的事。」他還說：「而且，只要我們願意，可以將行動提升到高得多的層次。」

被問及退場策略時，川普表示，伊朗可以選擇與美國談判達成協議，否則將繼續成為軍事打擊目標。他說：「有兩種方式。我的意思是，我們可以繼續現在正在做的事，一塊一塊瓦解他們。我們也可以採取更迅速的方式，而且可能會這麼做。或者，我們可以與他們談判，這也是我們現在正在做的事。我的意思是，就在我們說話的此刻，我們正在與他們交談。」

川普還表示，儘管伊朗現政權採取目前的行動，但仍希望達成協議，並稱：「我只是認為他們還沒準備好。」他說：「有時候，他們不想承認自己希望達成協議。他們想表現得像硬漢，但確實想達成協議。」他並表示，或許沒有必要像近幾天威脅的那樣，對伊朗發動「大規模」攻擊。