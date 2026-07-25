沙國原油改道蘇伊士須繞過非洲...航程多1個月 每船成本暴增8千萬

隨著「雙海峽」荷莫茲海峽與曼德海峽分別受伊朗及其代理人葉門武裝團體青年運動干擾，沙烏地阿拉伯被迫改道經埃及蘇伊士運河出口運往亞洲的原油，但除了航程將增加約一個月，每艘船的航行成本估計暴增逾二五○萬美元（約台幣七九六二點五萬元）。

另外，路透廿三日引述四位消息人士報導，伊朗七月派伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）高階指揮官、軍事顧問、飛彈與無人機相關零件及設備甚至黃金前往葉門。這顯示伊朗正尋求強化青年運動威脅紅海航運的能力。

路透廿四日報導，儘管沙國也曾透過蘇伊士運河出口部分原油，但數十年來從未將這條航線作為主要出口通道。與一九七○及八○年代不同的是，當時沙國最大的石油買家集中在歐美，如今則在亞洲。

若將原油運往亞洲，裝載沙國原油的油輪必須繞行整個非洲，航程將增加約一個月。正常情況下油輪從沙國西部的紅海港口揚布港經曼德海峽駛往台灣，只需約十九天。若改走蘇伊士運河、地中海、直布羅陀海峽，再繞過非洲底端的好望角前往亞洲，根據船訊追蹤機構Kpler與倫敦證券交易所集團（ＬＳＥＧ）資料數據，航程將延長至四十八天。

路透引用ＬＳＥＧ資料數據計算後，光燃料成本就將從約一二六萬美元增至二八七萬美元，幾乎翻倍。通過蘇伊士運河還必須支付約一百萬美元的通行費。

二月底美國與以色列對伊朗開戰，導致荷莫茲海峽運輸受阻。沙國已將大部分原經波斯灣出口的原油改道紅海運輸。但伊朗在區域內的代理人團體「抵抗軸心」（又稱抵抗之弧）之一的青年運動，本周開始襲擊紅海船舶，使這條替代航線也變得不安全，迫使沙國改以蘇伊士運河出口原油。

不過，能源研究業者「能源面向公司」指出，由於蘇伊士運河對船舶吃水深度有限制，大型油輪通過時必須減重航行，再於地中海補足載運量。

過荷莫茲油輪創新低

沙國可先將部分原油卸入蘇伊士–地中海輸油管，這條全長三二○公里的管線可繞過蘇伊士運河，通往地中海沿岸的西迪基里爾港，再將原油裝船。據稱沙國已額外提供數批在該港裝載的原油貨物。該管線每天最多可運輸二五○萬桶原油，而沙國目前每天原油出口總量約七百萬桶。

根據Kpler資料數據，廿三日僅一艘油輪通過荷莫茲海峽，低於廿二日的三艘，創兩個多月來新低。但在船舶自動識別系統（ＡＩＳ）表明是中國大陸船員與船東的兩艘超大型油輪「新龍洋號」及「遠新湖號」從揚布港裝載原油出發後，廿三日通過曼德海峽駛入亞丁灣。

兩位伊朗消息人士對路透稱，約十至廿一位ＩＲＧＣ人員搭伊朗「馬漢航空」班機至青年運動控制的沙那國際機場，但之後改降葉門的紅海港市荷台達。

該班機抵葉門三天後，德黑蘭就要青年運動做好準備，一旦美軍攻擊伊朗電力基礎設施，就封鎖紅海石油運輸航線。青年運動廿日也宣布對沙國海上封鎖，以報復沙國十三日轟炸沙那機場。對此，伊朗外交部尚未置評。