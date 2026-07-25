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美國會再提要川普停止攻伊朗決議 眾院通過 參院封殺

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美國總統川普周。歐新社
美國總統川普周。歐新社

聯邦眾議院廿三日再度通過決議案，要求總統川普停止對伊朗的軍事行動，除非他能獲國會批准授權。但幾小時後，聯邦參議院就否決類似決議案。他所屬的共和黨在國會兩院都居多數。

路透廿三日報導說，國會表決結果反映，兩黨議員對這場戰爭愈來愈不滿。川普曾定調為一場速戰速決且會迫使伊朗屈服的軍事行動，如今正陷入泥淖。

眾院以二一四票贊成、二○八票反對，通過由民主黨籍聯邦眾議員賈亞帕爾提出的決議案，要求川普撤離目前參與對伊朗敵對行動的美軍，除非獲國會授權。她直言這場戰爭沒有明確的使命、戰略及最終目標。表決時有四位共和黨人倒戈投贊成票。

但數小時後，參院以四十七票贊成、四十九票反對，未能通過參院版的戰爭權力法案（ＷＰＲ），共和黨及民主黨各有一人倒戈，另有四人棄權。參院少數黨（民主黨）領袖舒默則強調，若川普不願聽從美國人的民意結束這場戰爭，那就讓國會來結束。

國會兩院有關總統戰爭權力法案的投票僅具象徵意義而作用不大，兩院有不少共和黨人雖私下質疑川普政府對這場戰爭的處理方式，但檯面上仍繼續支持川普政府和伊朗交戰，原因是他們都知道，投票反對川普發動的戰爭，自己恐付出政治代價。

眾院六月初首度通過要求川普停止這場戰爭的決議後，他就在自創社媒真實社群發文抨擊，眾院此舉「不愛國」且「毫無意義」。在眾院廿三日表決前，白宮也聲明相關決議不具備法律拘束力，並鼓勵國會議員投反對票。

該聲明寫道，美國總統擁有憲法賦予的權力，保護美國及其公民免受伊朗政權威脅。這需要總統有能力採取果斷行動，確保伊朗永遠無法獲得核武。

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