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川普揚言動用伊朗海外被凍結資產 「這很公平合理」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普廿三日在自創社媒真實社群發文，美國將開始動用長期被凍結的伊朗海外資產，以賠償波斯灣和周邊地區遇襲受損的船舶及貨物。

川普在上述發文寫道，請視這項聲明為正式告知，自即日起任何與所有對船舶、貨物或相關事物造成的損害，將由美國持有且控制的伊朗資金支付，直至另行通知為止；儘管這類賠償的金額可能很大，但（用伊朗資產賠償）仍屬「公平合理」的做法。

不過，川普並未在該發文詳述相關賠償機制的運作方式。

對此，伊朗外長阿拉奇廿四日在社媒Ｘ寫道，沒收另一國資產，以支付無關的未來索賠，是一個極具煽動性的先例；那些為此歡呼或從中獲利的人應謹記，一旦各國政府將如此沒收另一國資產的做法正常化，那沒有人的資產安全無虞；隨之而來的混亂就不會美好或和平。

根據美伊六月達成的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）第十一點，美國承諾，視雙方最終協議談判的進展，伊朗被凍結或受限的二四○億美元（約台幣七六四四億元）資金及資產將被釋出，伊朗並可全數動用。這些資金無論存放在主帳戶或已轉移，皆可依伊朗央行決定的最終受益人辦理支付，並可全額動用。美國承諾將在此一基礎上核發所有必要的許可證與執照。

川普果真下令動用上述伊朗的資金和資產，勢必引發伊朗強烈反彈。其實早在美伊六月達成ＭＯＵ前，川普政府就評估將相關資金和資產，轉作協助美國波斯灣盟友在戰後重建用。

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