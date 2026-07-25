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川普：考慮重啟對伊朗大規模攻擊 空襲超越「史詩怒火行動」

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普（前排右）23日受訪時說，正考慮重啟對伊朗的大規模作戰。美聯社
美國總統川普（前排右）23日受訪時說，正考慮重啟對伊朗的大規模作戰。美聯社

美國總統川普廿三日接受新聞網站Axios訪問時說，他正認真考慮重啟對伊朗的大規模軍事行動，包括規模超過二月底展開的「史詩怒火行動」空襲。美國中央司令部在社媒Ｘ發文宣布，美軍於美東時間廿三日晚間九時完成對伊朗連十三個晚上的空襲，共歷時約兩小時十五分。

川普還說，若他要求以色列加入，他們「兩分鐘內」就會點頭。對於何時做出重啟的決定，他並未給出截止期限，只提到「規模空前。我快要做出決定了，我們一切就緒」。

川普強調，「我們不需要任何人」協助對伊朗發動新一波軍事行動。他坦言，以色列加入將帶來「後果」。他又一次指稱，伊朗想要談判，但尚未準備好達成協議，「他們還沒嘗夠苦頭」。

川普也透露，以色列總理內唐亞胡有意下周親赴華府，出席十一日驟逝的共和黨籍聯邦參議員葛理漢追悼活動；「我和比比（Bibi，內唐亞胡的暱稱）關係良好。他來的話我會見他」。內唐亞胡辦公室廿四日也宣布，兩人廿八日將在白宮會面。

中央司令部表示，廿三日晚間九時完成的最新一波空襲，鎖定包含伊朗軍事指揮中心、無人機貯存設施、通信網絡、沿岸監視站及海上作戰能力。英國電訊報報導，美軍已從英國基地出動Ｂ–１「槍騎兵」超音速戰略轟炸機空襲伊朗。

據伊媒廿四日報導，伊朗同日以國造「阿拉什」無人機空襲駐巴林、駐科威特及駐約旦的美軍基地，在伊朗東南部的克爾曼省上空攔截一枚美軍「戰斧」巡弋飛彈。包括首都德黑蘭、伊南港市阿巴斯、波斯灣北端內陸的阿瓦茲市及葛希姆島等伊朗多地都被美軍空襲，導致人員受傷與供電中斷。

紐約時報廿三日引述伊朗及伊拉克官員報導，伊拉克總理柴迪帶川普提出的美伊停火方案赴德黑蘭，但該方案被伊方拒絕，斡旋以失敗告終；柴迪十四日在白宮與川普會面，之後轉赴伊朗，該方案詳情尚不清楚，但伊朗官員表明，伊方無意接受並未解決荷莫茲海峽控制權問題的臨時協議。

對此，柴迪辦公室廿四日聲明否認，駁斥完全不符事實。一位美國官員同日也說，此一消息並不正確。

衝擊選情 川普大怒

華爾街日報廿三日則引述消息人士報導，鑒於這場戰爭造成美國物價上漲和川普支持率下滑，並有美軍官兵陣亡，川普部分幕僚擔心，這正消耗川普剩餘的總統任期，也進一步打擊共和黨在十一月美國期中選舉原本就不樂觀的選情。川普因此愈來愈感到挫折，最近還在白宮橢圓辦公室會議痛罵伊朗領導高層是「人渣」與「瘋子」，並爆一連串粗口。

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