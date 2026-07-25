川普向伊朗放話 重啟大規模作戰

美伊持續強硬對抗，美國總統川普揚言重啟對伊朗大規模作戰，以凍結的伊朗資產，補償在紅海遭攻擊的船隻損失。紐時報導，伊朗已拒絕美方提出的停火提案，並運送軍方人士和裝備給胡塞。

川普23日告訴Axios，他正認真考慮重啟對伊朗大規模作戰，包括發動規模超越「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間攻勢的襲擊。川普隨後在真實社群發文指出，將動用美國掌控的伊朗資金，支付遇襲船舶的損失。

川普在簡短訪問中承認，這項決定將帶來後果，並強調他尚未做出決定，也沒有透露決定期限。另有二名美國官員證實，目前尚未做出決定，軍方也未接獲任何新命令。

川普接著發文宣布：「從現在起，任何對船隻、貨物或相關事物造成的損害，都將由美國持有並控制的伊朗資金支付。這些損失可能非常龐大，但儘管如此，這是公平且公正的做法。」他還說，在另行通知前，這項聲明應被視為正式表態。

國際油價在衝上每桶100美元後略為下跌，布蘭特原油期貨跌2.7%至每桶97.72美元，摩根大通的Data Assets & Alpha團隊指出，原因可能是交易員在近期大漲後獲利了結。

另據路透報導，荷莫茲與曼德這兩大海峽分別受到伊朗及其盟友葉門武裝組織青年運動（Houthi）干擾，沙烏地阿拉伯被迫改道經由埃及蘇伊士運河出口運往亞洲的原油，但除了航程將增加約一個月，每艘船航行成本估計暴增超過250萬美元。