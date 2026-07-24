涉暗助青年運動 傳伊朗派指揮官、運裝備至葉門

4名消息人士表示，伊朗本月派遣伊斯蘭革命衛隊指揮官、軍事顧問並運送飛彈和無人機相關設備到葉門，此舉顯示德黑蘭正尋求強化青年運動盟友威脅紅海船運的能力。

路透社報導，4名知悉內情的消息人士說，伊朗7月13日透過一架從德黑蘭飛往葉門的班機，運送伊斯蘭革命衛隊（IRGC）人員與軍事相關裝備，這個發展先前未曾有媒體報導過。這4名知情人士包括兩名伊朗消息人士、葉門資訊部長與區域安全分析師。

兩名伊朗消息人士告訴路透社，約有10名到21名伊斯蘭革命衛隊人員搭乘這架馬漢航空（Mahan Air）班機，其中包括高階指揮官。

這架班機原定飛往青年運動（Houthi）控制的首都沙那，但在當地機場遭沙烏地支持的葉門政府攻擊後，改道轉降至紅海港口城市荷台達（Hodeidah）。

其中一名消息人士表示：「伊斯蘭革命衛隊指揮官前往那裡支援青年運動行動，並提供新型飛彈系統的訓練。」這名消息人士補充說，伊朗也將黃金運上飛機，以資助青年運動的活動。這兩名消息人士因安全疑慮要求匿名。

這項發展為伊朗加強青年運動的舉措提供新證據。青年運動與獲沙烏地支持、受國際承認的葉門政府陷入內戰超過10年，曾發動飛彈與無人機攻擊波斯灣鄰國。

伊朗外交部尚未回應置評請求。德黑蘭一再否認曾向葉門青年運動提供飛彈能力。

青年運動媒體官員阿赫諾米（Abdel Rahman al-Ahnomi）表示，當時他搭乘那架飛機，稱外界指控伊朗派遣軍事專家到葉門的說法是「謊言且捏造的」，並補充說機上所有乘客都是平民。青年運動先前否認自己是伊朗代理人，並宣稱武器均由自行研發。

● 指揮官抵達數天後 青年運動對沙烏地實施封鎖

這架班機抵達葉門的3天後，路透社報導，德黑蘭當局要求青年運動做好準備，如果美國打擊伊朗的電力基礎設施，就封鎖紅海石油運輸路線，對全球能源供應構成新威脅。

青年運動20日宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，以回應7月13日沙那機場遭轟炸事件。他們表示，那次轟炸是由沙烏地阿拉伯發動。

此舉顯示利雅德當局與青年運動之間持續4年的停火已結束。青年運動今天表示，已襲擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，進一步升高對全球最大海運航道之一的威脅。

葉門政府資訊部長伊爾亞尼（Moammar al-Iryani）昨天接受路透社電話訪問時，引述情報證實確實有革命衛隊人員與裝備運入。

他說：「他們的任務是要強化這些民兵組織的軍事能力，並讓他們做好準備，威脅紅海與曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的國際海上安全。」

多年來追蹤青年運動與其他獲伊朗支持團體的安全與情報分析師薩盧姆（Mzahem Alsaloum）也證實，伊斯蘭革命衛隊專家搭乘7月13日的班機抵達。

● 分析師：班機運載飛彈與無人機零件

他說，部分貨物包括與短程和中程飛彈以及無人機相關的零件；這些武器系統與先前用在攻擊沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的武器類似。

在7月20日於德黑蘭舉行的記者會上，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）表示，7月13日飛往沙那的航班，是要接回前往德黑蘭參加伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）葬禮的青年運動代表團，以及在伊朗接受醫療的葉門公民。