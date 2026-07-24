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川普稱考慮再大舉攻擊伊朗 空襲規模超越史詩怒火
美國總統川普今天告訴美國媒體Axios，他正嚴肅考慮重啟對伊朗的大規模作戰行動，空襲規模將超越先前「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。
Axios報導，川普表示：「我正考慮發動大規模攻擊，規模將勝於以往。我快要做出決定，我們一切就緒。」
川普談到以色列時說「只要我一開口，他們兩分鐘內就會加入」，不過他也說「我們不需要任何人」就能對伊朗展開新的軍事行動。
他還說，若以色列加入空襲將會有「後果」，暗指伊朗可能報復以色列。
川普並未說明何時會做出決定。另有兩名美國官員證實他尚未做出決定，也尚未向軍方下達新的命令。
川普表示伊朗「想要談判」，但目前還沒準備好達成協議，「他們還沒嚐夠苦頭」。
此外，川普說以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）有意下週赴華府參加已故參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）追悼活動。
川普說：「我和比比（Bibi，尼坦雅胡暱稱）關係很好。他來的話我會見他。」
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