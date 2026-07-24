伊朗支持叛軍揚言封鎖 中國2艘油輪穿越紅海咽喉

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis），本周稍早揚言封鎖紅海交通並襲擊油輪。不過表明「中國船員及船東」的2艘超大型油輪，今天成功通過曼德海峽進入亞丁灣。

綜合華爾街日報與彭博（Bloomberg News）報導，中國遠洋海運集團管理的2艘超大型油輪「新龍洋號」（Xin Long Yang）與「遠新湖號」（CosnewLake），今天滿載沙國原油穿越紅海咽喉曼德海峽（Bab el-Mandeb）進入亞丁灣（Gulf of Aden）。

「青年運動」曾警告要對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，昨天宣稱襲擊2艘懸掛沙國國旗的油輪「恩塞利亞號」（Encelia）和「萊拉號」（Layla），沙國政府證實前者遭到攻擊。

但「新龍洋號」與「遠新湖號」自沙國紅海港口揚布（Yanbu）裝載原油後，在航行途中將識別資訊主動標示為「中國船員及船東」，順利通過葉門與吉布地之間的紅海水域。這是「青年運動」發布警告後，載運沙國原油的油輪首度安全通過曼德海峽。

「青年運動」揚言封鎖紅海帶來中東衝突另一項問題。沙國海運集團Bahri旗下船隻與在紅海港口裝載的油輪，除高度戒備外部分選擇改變航道，它們向北穿越蘇伊士運河（Suez Canal）再繞行非洲前往亞洲，不過這需要額外3週的航行時間與極高的運輸成本，同時許多滿載的超大型油輪因吃水過深，無法通過運河。

先前，由於美國與伊朗之間的衝突升級，臨伊朗的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）船運陷入癱瘓。不過儘管面臨威脅，曼德海峽的航運依然暢通。船舶追蹤機構Kpler的數據顯示，昨天共有43艘船隻通過當地，比前一天略有增加。