台灣段落全文／美匯率報告暗示關切壽險避險新規 減輕升值壓力

美國財政部23日公布《美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策》報告，台灣以經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率與對美貿易順差等兩項量化指標超過門檻，仍續留觀察名單，並且暗示關切金管會調整壽險業避險規定。

根據報告，台灣2025年經常帳順差占GDP比率為19.6%，遠高於3%的門檻，對美貿易順差也達1,450億美元，也遠高於150億美元的門檻，淨買匯金額占GDP比率則是0.8%，低於2%門檻。

美國7月匯率報告討論台灣的篇幅，與上次1月報告都大致相同，均為五頁左右，內容也大同小異，主要差異在於今年刪減「政府投資工具」段落，但以獨立欄位討論金管會調整壽險業避險規定，有助減輕新台幣的升值壓力。

以下為美國匯率報告中，討論台灣段落的全文：

台灣極龐大的經常帳順差在報告期間（止於2025年12月的過去四季，即去年全年）進一步擴大，主要受到全球對科技產品的居高不下需求所帶動。台灣對美國的雙邊貿易順差亦大幅擴張，延續過去五年的趨勢。台灣央行在報告期間內淨買入外匯，多數出現於2025年5月新台幣面臨劇烈升值壓力之時。不過，新台幣對美元在報告期間仍升值4.5%。2025年11月14日，在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的支持下，台灣央行與美國財政部發表聯合聲明，承諾至少每季公開干預匯市數據，數據有一季的滯後。

經濟成長與總體經濟政策

台灣2025年經濟成長率加速至8.7%，為2010年以來最快。台灣央行於每季的會議上，都上調經濟成長率預測，最終將2026年成長率預測由3.7%大幅調升至7.3%，主要由出口激增與民間固定投資持續強勁帶動。台灣央行2024年初以來已維持政策利率在2.0%，因國內通膨持續溫和和全球貿易高度不確定。台灣2025年12月整體消費者物價指數（CPI）年升率放緩至1.3%，低於一年前的2.1%。在報告期間內，2025年12月M2年增率略為放緩至5.2%，低於2024年12月的5.4%，落在央行的2.5%-6.5%目標區間內。

國際收支發展

台灣2025年經常帳順差占GDP比率，從2024年原已偏高的14.1%，進一步提高至19.6%。這麼龐大的經常帳順差主要仍由貨物貿易驅動，所得順差與服務逆差則大致維持不變。台灣2025年對美國的貨物與服務順差幾乎倍增，增加720億美元，達到1,450億美元。由於美國對台灣科技產品需求強勁，且美國進口商可能提前因應預期的美國關稅調升而拉貨，使雙邊貿易失衡大幅擴大。

2025年外國直接投資（FDI）淨流出增加至340億美元，高於2024年的210億美元，幾乎比2023年的180億美元倍增。受全球供應鏈移轉影響，隨著台灣主要企業尋求在美國、歐洲、日本及其他地區分散生產能力，2025年第2季FDI淨流出額飆增至創紀錄的160億美元。證券投資淨流量持續波動，從第1季的淨流出320億美元，到第2季轉為淨流入210億美元（為2008年來首度單季淨流入），第4季又轉為淨流出300億美元。

匯率發展

新台幣對美元2025年升值4.5%，實質有效匯率指數（REER）則貶值0.3%。過去十年來，新台幣實質有效匯率已小幅升值7%。和上述的證券投資流動發展相同的是，新台幣的升值壓力在2025年5月初最重，台灣央行公開歸因於投機炒作、出口商匯回外匯，以及外資大幅流入台股。外資淨流入台股的趨勢在2025年6月持續，並於7月進一步擴大，即便新台幣對美元去年7月貶值約2.4%。

財政部評估，人口老齡化與相對緊縮的財政立場，帶動台灣國內儲蓄率居高不下，已在近年大幅貢獻外部順差貢獻顯著。龐大外國淨資產的所得流入，已支撐這些外部順差。由於台灣並非國際貨幣基金（IMF）成員，IMF並未評估台灣的外部部位或新台幣匯率是否偏離均衡值。但無論是根據經常帳、實質有效匯率或購買力平價（PPP）建立的民間模型，都傾向顯示新台幣匯率大幅低估。

干預政策

台灣央行的外匯干預，似乎聚焦於因應報告評估期間的強勁升值壓力，特別是2025年5月。然而，台灣央行在其他月份也從事規模較小的淨賣匯，並指出2025年淨買匯77億美元，約占GDP的0.8%。值得注意的是，台灣報告2025年上半年買匯132.5億美元，約占同期GDP的3.1%。當局的官方揭露大致符合美國財政部的估算。

央行2025年的遠期外匯部位略增至790億美元，高於2024年的770億美元。台灣央行每月公布整體遠期部位數據，並在這份報告的評估期間，每季以「國際準備與外幣流動性」範本公布更詳細的組成數據，數據有一季滯後。台灣央行的遠期部位在先前公布的三份報告期間，相對平衡，其中3至12個月期遠期部位占比在2025年升至35%，高於2024年的26%。台灣央行的淨多頭遠期部位在2025年5月增加約25億美元，並於7月攀峰，符合前述的5月干預發展。隨著新台幣在2025年年底前貶值，遠期部位也相應下降。

資本管制與總體審慎措施

台灣的資本帳已大幅開放，但仍保留一些資本管制措施：

‧台灣不允許新台幣進行可交割的離岸交易，亦不允許在海外持有新台幣帳戶。

‧台灣限制外國投資人投入固定收益及櫃買（OTC）金融商品的資金比率，不得超過匯入資金的30%。當局也已把這項適用於反向指數型基金（ETF）；外國投資人可能會以反向ETF部位，抵銷ETF部位，只以貨幣曝險炒匯。在新台幣2025年5月升值後，當局加強執行這些限制。

‧台灣央行的外匯結算管理原則，要求外國資金流入要導向國內證券，而非以新台幣存款形式持有，金管會已降低盤中借券賣出的上限，從30%降至3%。整體而言，這些措施已抑制境內的新台幣炒作。台灣央行已表示，會加強對外匯事業的專案檢查，以確保遵循規範。

‧個人每年累積匯回金額超過1,000萬美元、法人超過1億美元者，須經央行批准。央行也能審查非居民所有單筆超過10萬美元的外匯交易。

台灣壽險業的資產額已從2008年的2,790億美元暴增三倍，至2025年達到1.2兆美元（占GDP的131%）。台灣存戶常透過壽險保單進行投資，畢竟壽險保單的投資報酬率向來相對高於台灣其他可獲得的投資工具。金管會數據顯示，壽險業配置約60%的投資組合於外國資產，相當於超過7,000億美元的外國資產曝險。由於國內投資選項有限，壽險業已長期接受一定程度的匯率風險，以透過海外投資獲取較高報酬。台灣壽險業主要透過結合無本金交割遠期外匯（NDF）與貨幣交換，規避匯率風險。金管會2025年12月採用調整後的會計法規，允許壽險業者攤銷特定外國債券的外匯相關損益，以節省避險成本，但避險比率可能下降的風險，可能增加台灣壽險業的脆弱性。

這些調整在以下的獨立欄位擴大討論。

欄位：台灣壽險業監理架構的調整

台灣金管會於2025年12月修正管理台灣壽險業的監理架構。這些調整允許壽險業者在債券存續期間內，攤銷特定外國債券的外匯相關損益，以節省避險成本。金管會對這些調整的說明理由，主要聚焦於認為避險成本可能有損壽險業的長期財務健全，同時坦承這些規定偏離了國際行業的最佳實務。壽險業者預料藉由逐步提高長期資本，抵銷減少避險活動所節省的成本，以吸收外匯波動的潛在損失。

這項規範調整也可能因藉由限制避險活動、及之後對新台幣的需求，協助減輕新台幣的升值壓力。金管會在2026年2月的報告指出，台灣壽險業的避險比率降至僅45%，分別低於2025年9月的60%、和新冠疫情前的70%。