美軍連13晚空襲伊朗 局勢升溫油價飆破100美元

隨著關於航運路線的衝突升級，美軍今天宣布正在對伊朗發動連續第13晚的空襲。稍早，葉門獲伊朗支持的青年運動叛軍表示，他們在紅海攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，這可能使伊朗戰爭擴大，國際原油價格也突破每桶100美元。

綜合法新社與美聯社報導，美軍中央司令部（USCentral Command）表示：「美軍於美東時間今天晚間6時45分再次對伊朗軍事目標發動夜間空襲。這些打擊行動目的在追究伊朗的責任，並削弱伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）對商業航運構成的威脅。」同時，美方正努力重新掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並恢復國際航運的暢通。

不久後，伊朗國營媒體報導，荷莫茲海峽沿岸地區阿巴斯（Bandar Abbas）與葛希姆島（Qeshm）發生爆炸，據稱有兩人受傷，西北方的安迪米希克（Andimeshk）與奧米迪耶（Omidiyeh）附近也傳出爆炸聲響。

在全球經濟已因伊朗封鎖荷莫茲海峽而深受衝擊之際，青年運動（Houthi）又威脅將關閉另一條關鍵貿易路線。美伊為爭奪對荷莫茲海峽的控制權，持續升高攻擊力道。和平時期，全球有1/5的石油與天然氣經由荷莫茲海峽運輸，如今戰端再起，引發各國搶尋替代路線的熱潮。

總統川普威脅，如果繼續對船隻發動攻擊，青年運動將面臨「重大軍事懲罰」。

川普在社群媒體上寫道：「如果他們再次這麼做，美國將追究伊朗的責任，因為青年運動是伊朗的代理人或代理勢力，我們將對伊朗、當然還有青年運動本身施以重大軍事懲罰。」

隨著雙方言辭交鋒升級，這場衝突造成的經濟衝擊也加劇，國際基準布倫特原油（Brent Crude）價格今天大漲超過6%，來到每桶破100美元，創下自5月以來新高。美伊雙方上月曾達成初步和平協議，但這項協議現在已宣告破裂。