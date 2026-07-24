調停破局！紐時：伊朗拒川普停火方案 揚言德黑蘭遭攻擊就擴大戰火

紐約時報23日引述伊朗與伊拉克官員報導，伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）帶著美國總統川普提出的停火方案前往德黑蘭，但方案遭伊朗拒絕，此次斡旋以失敗告終。

前述官員表示，柴迪最近在白宮與川普會面後前往伊朗。停火方案細節目前尚不清楚，但伊朗官員表示，這是目前唯一提出的方案；德黑蘭無意接受未解決荷莫茲海峽控制權問題的臨時協議。

根據當地媒體報導，柴迪率領伊拉克高階官員代表團前往德黑蘭，並與伊朗總統裴澤斯基安、首席談判代表卡利巴夫准將及外交部長阿拉奇會面。阿拉奇向國營電視台表示，柴迪分享此次華府之行的「看法與印象」，但美伊之間已有足夠多的調停者。

他說：「問題不在於傳遞訊息，而在於美國的態度，這種態度不合邏輯、貪婪且控制欲強。」Axios報導，2名熟悉調停工作的區域消息人士表示，伊朗領導階層尚未接受最新提出的方案。其中一人說：「我們正在努力，但伊朗人並不配合。」

2名伊朗官員表示，伊朗軍方預期，川普若兌現攻擊首都德黑蘭及關鍵基礎設施的威脅，戰事可能進一步擴大，並正為此預做準備。屆時伊朗將把戰事擴大至區域其他地方，包括攻擊以色列特拉維夫，並要求盟友青年運動封鎖紅海戰略水道曼德海峽。