美眾院通過限制川普對伊朗用兵 參院否決類似決議案

由共和黨主導的美國聯邦眾議院今天通過一項決議案，要求總統川普停止對伊朗的軍事行動，除非他獲得國會批准。但聯邦參議院在數小時後否決另一項類似決議案。

路透社報導，眾議院以214票對208票通過這項戰爭權力決議案，有4名共和黨人加入民主黨陣營給予支持。這是國會對川普（Donald Trump）的最新一次斥責。

不過，在眾議院表決幾小時後，參議院便以49票對47票，否決了參院版戰爭權力決議案。

眾院版決議案由民主黨籍的華盛頓州聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）提出，內容要求川普撤出參與對伊朗敵對行動的美軍，除非國會授權。

然而此舉大致上僅具象徵意義。近幾個月，國會議員多次通過類似決議，仍未能讓戰事停止。

支持該案的4名共和黨籍眾議員分別為密西根州的巴瑞特（Tom Barrett）、賓州的費茨派垂克（BrianFitzpatrick）、俄亥俄州的戴維森（WarrenDavidson），以及肯塔基州的馬西（ThomasMassie）。

參議院的程序性表決中，共和黨籍的緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）與民主黨一同支持該決議，民主黨籍的賓州聯邦參議員費特曼（JohnFetterman）則與共和黨人站在同一陣線予以反對。4名參議員未參與表決。

川普所屬的共和黨目前在參眾兩院均以微幅多數掌控局勢。

這些表決反映出兩黨國會議員對這場衝突日益不滿。川普曾將其定調為一場速戰速決、目標明確、將迫使伊朗屈服的行動，如今美國卻陷入泥淖。

川普近期宣布加大對伊朗的攻擊力道，並稱有更多美軍人員傷亡。他今天更矢言對伊朗及其盟友─葉門叛軍「青年運動」（Houthi）祭出嚴厲的軍事懲罰。

青年運動之前在紅海（Red Sea）攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，使得中東戰事蔓延至第2個航運要道。

另外，美伊臨時停火實質瓦解已過了2週，美軍再度對伊朗發動夜間空襲，促使伊朗也對鄰近國家的美軍基地開火。