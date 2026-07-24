以眼還眼 美伊互嗆炸電廠

美國總統川普廿二日警告，伊朗每攻擊一艘荷莫茲海峽的船隻，美國就會轟炸並摧毀伊朗「一座橋梁或一座發電廠」，包括位於首都德黑蘭的設施。伊朗外交部長阿拉奇回嗆，伊朗的防禦準則就是「以眼還眼」。

川普廿二日在社群平台發文表示：「從現在起，每當伊朗以飛彈、火箭、無人機或任何其他裝置或武器攻擊一艘位於荷莫茲海峽的船隻，美國就會轟炸並摧毀『一座橋梁或一座發電廠』，包括首都德黑蘭市內或附近的橋梁或發電廠。」

福斯新聞與Axios報導，區域消息人士表示，卡達調解人員仍試圖促成停戰並重新開放荷莫茲海峽的協議。不過，川普廿二日在喬治亞州演說時似乎暗示，必須發動更多攻擊，才能迫使伊朗同意他的條件。

川普說，伊朗「正遭受猛烈打擊，而且想要達成協議」，但他認為，德黑蘭尚未準備好達成協議，「因為每次達成協議後，他們都想修改內容，什麼都想改。他們還沒準備好，很快就會準備好」。

伊朗革命衛隊廿三日表示，美軍繼續攻擊伊朗，伊朗報復攻擊科威特和約旦多處美軍基地，已摧毀約旦數項美軍軍事資產。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫在Ｘ發文表示，荷莫茲海峽「不會恢復至戰前狀態」。他表示：「在我們無法出售石油的區域，誰也別想出售石油。如果我們的安全無法獲得保障，任何基礎設施都不會安全。只有當地沒有美軍駐紮，荷莫茲海峽才會安全。」

阿拉奇在Ｘ發文表示：「我們的防禦準則很明確：以眼還眼。任何對伊朗的侵略，包括攻擊我國基礎設施，都將迫使我們做出強力且果斷的回應。協助此類侵略的人，無論提供何種形式的支持，也將被視為正當攻擊目標。」

路透引述伊朗國營媒體報導，伊朗最高聯合軍事指揮部也表示，川普的威脅只會讓戰爭擴大至「區域內外」。德黑蘭也威脅中斷所有經由波斯灣的石油運輸，並攻擊區域內的石油、天然氣、電力及其他經濟基礎設施。革命衛隊空軍司令穆薩維威脅，如果美國轟炸伊朗的橋梁與發電廠，區域內其他與美國結盟的國家也將「停電」。