葉門「青年運動」封鎖紅海轟沙國油輪 油價破100美元

葉門「青年運動」組織廿二日宣布，為執行新一波紅海封鎖，已攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪。此舉為美伊戰火中開闢新戰線，國際油價應聲突破每桶一百美元，美國總統川普廿三日發文威脅，若青年運動不收手，美國將對青年運動和伊朗進行「重大軍事懲罰」。

青年運動表示，他們對兩艘「違反封鎖措施」的沙國油輪發動攻擊，這兩艘船是「恩塞利亞號」（Encelia）和「萊拉號」（Layla）。

英國海事貿易行動辦公室說，一艘油輪船長通報在沙國沿海城鎮舒凱克西南約七十浬處遭不明飛行物體擊中引發火災，船員正在滅火。

青年運動聲稱，自封鎖沙國以來，已有約十艘船折返，將繼續針對沙國航運落實「以封鎖回應封鎖」政策。

國際航運商會告訴法新社，青年運動一直透過無線電向船舶廣播，「若不遵守葉門武裝部隊的決定，船舶將成為我們鎖定的目標」。

青年運動封鎖紅海的威脅，恐加劇荷莫茲海峽關閉帶來的衝擊，危及沙國繞道輸出部分石油的能力。戰前全球海運原油百分之十二經由紅海曼德海峽運送。

並非所有船隻都受到紅海封鎖影響。華爾街日報報導，兩艘中國超大型油輪「新龍洋號」與「科斯紐湖號」廿三日從沙國延布港裝載原油後，快速航向曼德海峽並成功通過。這兩艘船均由「中國遠洋海運集團」旗下子公司擁有，航行期間兩艘油輪都將目的地訊息標示「中國船員與船東」。

伊朗革命衛隊廿三日則表示，他們阻止三艘油輪通過荷莫茲海峽。聲明說，三艘油輪受美軍慫恿，試圖通過荷莫茲海峽南邊布有水雷的航道，但其中一艘爆炸起火後，其餘兩艘迅速掉頭返回。

中東兩大能源運輸咽喉曼德海峽和荷莫茲海峽可能受阻，導致國際原油基準布倫特油價連五天攀高，廿三日每桶突破一百美元。

川普廿三日在社群平台發文表示，一年前青年運動向船隻開火干擾商業與貿易活動，美國曾以強大力量攻擊青年運動，如今他們又採取行動攻擊兩艘沙國船隻。

川普說，如果他們再犯，美國將追究伊朗的責任，因為青年運動是伊朗的代理人和代理武裝，屆時美國將對伊朗以及青年運動施加重大軍事懲罰。